اتکای متفکران به تقلید از غرب/ متفکران معاصر توجهی به اخلاق ندارند

دکتر حسن قنبری در مورد اینکه سالهاست اخلاق کانت تنها اخلاق مورد تأیید متفکران ماست و مورد اشاره قرار می‎گیرد آیا در بین متفکران ایرانی کسی که نگاه بهتری به اخلاق داشته باشد وجود ندارد؟ به خبرنگار مهر گفت: در بین معاصرین کسی که به عنوان متفکر و نظریه‎پرداز در حوزه اخلاق مطرح باشد نمی‎شناسم ولی در بین قدما عالمان و متفکرانی از جمله خواجه نصیر الدین طوسی و امام محمد غزالی در کیمیای سعادت و جلوتر فیض کاشانی را می‎توان به عنوان نظریه‏پردازان اخلاقی نام برد.

استاد گروه فلسفه دانشگاه ادیان و مذاهب قم افزود: متکلمان قدیم ما دیدگاهها و نظریات اخلاقی مطرح کرده‏اند که متفکران امروزی باید پی آنها را می‎گرفتند و آن نظریات را دنبال می‎کردند که متأسفانه اینطور نشد و در بین معاصرین کسی که نظریه‎پردازی در خصوص اخلاق کرده باشد مشاهده نکرده‏ام. حالا ممکن است کسی درباره اخلاق صحبت کرده باشد و یا بکند ولی نظریه پردازی، خیر!

محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه در مورد اینکه تا کی می‎توان بر نظریه‏های غربی تکیه کرد هم اظهار داشت: تا زمانی که بتوانیم بدیلی در مقابل نظریه‎های غربی پیدا کنیم، یعنی خودمان به عنوان نظریه‏پرداز نظریه بدهیم و این نظریات در مواجهه با نظریات غربی قرار بگیرند و با نظریات غربیها بحث شوند و مورد تعارض و برخورد قرار بگیرند تا جا بیفتند.

قنبری در مورد اینکه آیا وقت آن نرسیده که به دنبال نظریه‏ها و آرا و تفکرات ناب ایرانی برای بررسیها باشیم گفت: چرا، به نظر من وقتش هم خیلی وقت است که گذشته، باید خیلی زودتر از اینها به نظریه‏های متفکران ایرانی می‎پرداختیم. به جای اینکه نظریات غربی را تقلید و تکرار کنیم باید خودمان در موارد مشابه نظریه‏پردازی کنیم.