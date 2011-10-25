اتکای متفکران به تقلید از غرب/ متفکران معاصر توجهی به اخلاق ندارند

دکتر حسن قنبری در مورد اینکه سالهاست اخلاق کانت تنها اخلاق مورد تأیید متفکران ماست و مورد اشاره قرار میگیرد آیا در بین متفکران ایرانی کسی که نگاه بهتری به اخلاق داشته باشد وجود ندارد؟ به خبرنگار مهر گفت: در بین معاصرین کسی که به عنوان متفکر و نظریهپرداز در حوزه اخلاق مطرح باشد نمیشناسم ولی در بین قدما عالمان و متفکرانی از جمله خواجه نصیر الدین طوسی و امام محمد غزالی در کیمیای سعادت و جلوتر فیض کاشانی را میتوان به عنوان نظریهپردازان اخلاقی نام برد.
استاد گروه فلسفه دانشگاه ادیان و مذاهب قم افزود: متکلمان قدیم ما دیدگاهها و نظریات اخلاقی مطرح کردهاند که متفکران امروزی باید پی آنها را میگرفتند و آن نظریات را دنبال میکردند که متأسفانه اینطور نشد و در بین معاصرین کسی که نظریهپردازی در خصوص اخلاق کرده باشد مشاهده نکردهام. حالا ممکن است کسی درباره اخلاق صحبت کرده باشد و یا بکند ولی نظریه پردازی، خیر!
محقق و پژوهشگر حوزه فلسفه در مورد اینکه تا کی میتوان بر نظریههای غربی تکیه کرد هم اظهار داشت: تا زمانی که بتوانیم بدیلی در مقابل نظریههای غربی پیدا کنیم، یعنی خودمان به عنوان نظریهپرداز نظریه بدهیم و این نظریات در مواجهه با نظریات غربی قرار بگیرند و با نظریات غربیها بحث شوند و مورد تعارض و برخورد قرار بگیرند تا جا بیفتند.
قنبری در مورد اینکه آیا وقت آن نرسیده که به دنبال نظریهها و آرا و تفکرات ناب ایرانی برای بررسیها باشیم گفت: چرا، به نظر من وقتش هم خیلی وقت است که گذشته، باید خیلی زودتر از اینها به نظریههای متفکران ایرانی میپرداختیم. به جای اینکه نظریات غربی را تقلید و تکرار کنیم باید خودمان در موارد مشابه نظریهپردازی کنیم.
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