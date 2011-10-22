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۳۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۵۴

کشتی گیران البرزی نایب قهرمان کشور شدند

کشتی گیران البرزی نایب قهرمان کشور شدند

کرج - خبرگزاری مهر: در پایان چهارمین دوره مسابقات کشتی آزاد قهرمانی دانشجویان کشور، تیم استان البرز برسکوی دوم ایستاد.

 مسئول برگزاری چهارمین دوره رقابتهای کشتی آزاد بسیج دانشجویی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این دوره از مسابقات به مناسبت روز تربیت بدنی و یادواره شهدای دانشجو به میزبانی دانشگاه آزاد واحد کرج و با شرکت کشتی گیرانی از 21 استان کشور برگزار شد.

جهانگیر ترابی گفت: پس از رقابت سخت و نزدیک کشتی گیران دانشجوی حاضر در این مسابقه، تیم استان لرستان قهرمان شد، تیم استان البرز برسکوی دوم ایستاد و تیم استان همدان به کسب مقام سومی رضایت داد.
 
وی اظهار داشت: در پایان این رقابتها لرستان با 45 امتیاز، البرز با 44 امتیاز، همدان با 44 امتیاز، آذربایجان شرقی با 42 امتیاز، گیلان با 35 امتیاز و زنجان با 34 امتیاز رتبه های اول تا ششم تیمی را به دست آوردند.
 
نتایج انفرادی این رقابتها به شرح ذیل است:
 
55 کیلوگرم: 1- رحمان دمیرچلو(آذربایجان شرقی)2- محمد مهدی عبادی(همدان) 3- مجتبی کرامتی(گیلان) و بهنود اسکندری(اردبیل)
 
60 کیلوگرم:1- محسن خرمجاه(البرز)2- محمد رضا خسروی(لرستان)3- مجید کریمی(کهکلویه و بویراحمد) مجتبی قاسمی( زنجان)
 
66 کیلوگرم: 1- پرویز جعفریان(همدان)2- بیژن علیزاده(آذربایجان شرقی)3- امیر صفر بیرانوند(لرستان) و مجتبی بینا(گیلان)

74 کیلوگرم: 1- آرام رحیمی(کردستان)2- محسن غفاریان(البرز) 3- علیرضا غفاری(آذربایجان شرقی) و امیر حسین گودرزی( همدان)
 
84 کیلوگرم: 1- بهزاد رستمی(البرز) 2 – سعید رمضانی(گیلان)3- فتح اله قزلباش(زنجان)و نعمت اقبال(اردبیل)
 
96 کیلوگرم: 1- امیر محمدی(خراسان شمالی)2- وحید یوسفوند(لرستان)3- مهران میرزایی(همدان)و مصطفی کرمی(کردستان)
 
120 کیلوگرم: 1- رضا نظری (زنجان) 2- یاسر نوروزی(سمنان) 3- اشکان مردانی(لرستان) و اسماعیل نظری
 
 چهارمین دوره رقابتهای کشتی آزاد بسیج دانشجویی کشور در روزهای 28 و 29 مهرماه با شرکت 147 کشتی گیر در دانشگاه آزاد واحد کرج برگزار شد.
کد مطلب 1440062

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