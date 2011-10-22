کشتی گیران البرزی نایب قهرمان کشور شدند

مسئول برگزاری چهارمین دوره رقابتهای کشتی آزاد بسیج دانشجویی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: این دوره از مسابقات به مناسبت روز تربیت بدنی و یادواره شهدای دانشجو به میزبانی دانشگاه آزاد واحد کرج و با شرکت کشتی گیرانی از 21 استان کشور برگزار شد.

جهانگیر ترابی گفت: پس از رقابت سخت و نزدیک کشتی گیران دانشجوی حاضر در این مسابقه، تیم استان لرستان قهرمان شد، تیم استان البرز برسکوی دوم ایستاد و تیم استان همدان به کسب مقام سومی رضایت داد.

وی اظهار داشت: در پایان این رقابتها لرستان با 45 امتیاز، البرز با 44 امتیاز، همدان با 44 امتیاز، آذربایجان شرقی با 42 امتیاز، گیلان با 35 امتیاز و زنجان با 34 امتیاز رتبه های اول تا ششم تیمی را به دست آوردند.

نتایج انفرادی این رقابتها به شرح ذیل است:

55 کیلوگرم: 1- رحمان دمیرچلو(آذربایجان شرقی)2- محمد مهدی عبادی(همدان) 3- مجتبی کرامتی(گیلان) و بهنود اسکندری(اردبیل)

60 کیلوگرم:1- محسن خرمجاه(البرز)2- محمد رضا خسروی(لرستان)3- مجید کریمی(کهکلویه و بویراحمد) مجتبی قاسمی( زنجان)

66 کیلوگرم: 1- پرویز جعفریان(همدان)2- بیژن علیزاده(آذربایجان شرقی)3- امیر صفر بیرانوند(لرستان) و مجتبی بینا(گیلان)



74 کیلوگرم: 1- آرام رحیمی(کردستان)2- محسن غفاریان(البرز) 3- علیرضا غفاری(آذربایجان شرقی) و امیر حسین گودرزی( همدان)

84 کیلوگرم: 1- بهزاد رستمی(البرز) 2 – سعید رمضانی(گیلان)3- فتح اله قزلباش(زنجان)و نعمت اقبال(اردبیل)

96 کیلوگرم: 1- امیر محمدی(خراسان شمالی)2- وحید یوسفوند(لرستان)3- مهران میرزایی(همدان)و مصطفی کرمی(کردستان)

120 کیلوگرم: 1- رضا نظری (زنجان) 2- یاسر نوروزی(سمنان) 3- اشکان مردانی(لرستان) و اسماعیل نظری

چهارمین دوره رقابتهای کشتی آزاد بسیج دانشجویی کشور در روزهای 28 و 29 مهرماه با شرکت 147 کشتی گیر در دانشگاه آزاد واحد کرج برگزار شد.