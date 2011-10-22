به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری نماینده مردم هرمزگان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این همایش با حضور وزیر امور خارجه و فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران و معاون سیاسی وزیر کشور، استاندار هرمزگان و معاونین وی، و اعضای شورای تامین این استان در بندرعباس برگزار شد، اظهارداشت: اعضای کمیسیون امنیت ملی در دیداری میدانی از سواحل و جزایر منطقه عمومی خلیج فارس نیز بازدید کردند.
وی گفت: در این هم اندیشی مهم که با هدف بررسی آخرین تحولات جهانی و منطقه ای بالاخص مسائل حوزه خلیج فارس و تبیین سیاست ها و نظرات در حوزه های تخصصی مرتبط با منطقه برگزار شد، اعضای حاضر به ارائه راهکارهای عملی برای دستیابی به امنیت جمعی در منطقه و همگرایی میان کشورها و تلاش برای ایجاد بسترهای لازم برای توسعه روش ها و شیوه های اعتمادسازی میان ملل ساکن در جوار آبهای نیلگون خلیج فارس پرداختند و راهکار را در هر بخش مورد بررسی قرار دادند.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه شورای تامین استان هرمزگان نیز با حضور اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تشکیل شد و اعضا در خصوص مسائل متعدد سیاسی، اقتصادی و امنیتی بحث و تبادل نظر کردند.
همایش هم اندیشی خلیج فارس عصر جمعه با بازدید اعضای کمیسیون امنیت ملی از جزایر خلیج فارس به کار خود پایان داد.
2- امنیت خلیج فارس برای جمهوری اسلامی ایران یک راهبرد جدی است که باید بصورت بومی و با همکاری کلیه کشورهای منطقه تامین شود.
3- ادامه حضور نیروهای بیگانه در منطقه خلیج فارس نه تنها کمکی به امنیت منطقه نمی کند بلکه چالش برانگیز است.
4- سیاست جمهوری اسلامی ایران، داشتن مناسبات همه جانبه با کلیه کشورهای منطقه با اولویت کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است.
5- تقویت همکاری های سیاسی، امنیتی و اقتصادی با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، راهبرد جمهوری اسلامی در منطقه است که مبتنی بر مشترکات دینی، تاریخی و جغرافیایی است.
6- ضرورت خارج شدن نیروهای بیگانه از بحرین و از بین بردن زمینه های واگرایی منطقه ای
7- ضرورت مبارزه جدی با تروریسم به عنوان پدیده یک پدیده شوم جهانی که کلیه کشورهای حوزه خلیج فارس را تهدید می کند.
8- ضرورت تقویت ارتباطات استان های همجوار با این کشورها بویژه در بعد بازرگانی و اقتصادی که علاوه بر توسعه اقتصادی، موجب انسجام و همدلی بیشتر میان ملت های دو طرف نیز می گردد.
9- ضرورت ایفای نقش فعالتر از سوی مجالس کشورهای منطقه در جهت کمک به تسریع همگرایی بین کشورهای منطقه خلیج فارس
10- منطقه خلیج فارس با برخورداری از همه عوامل توسعه و پیشرفت محلی برای رشد و بالندگی، ارزشهای متعالی و استمرار حیات مادی و معنوی و از همه مهمتر جایگاه ویژه ای که برای تثبیت هویت و جایگاه بی بدیل و غیرقابل انکار ملت های منطقه دارد، عرصه مهمی در صحنه بین الملل بشمار می آید.
11- ایجاد چارچوب مشورتی و سیاسی مشخص و تعریف شده میان کشورها در منطقه با اتکای به قدرت مدیریت بومی در برخورد با معضلات جدی امنیتی و سیاسی موجود در آینده در سطح منطقه ای و بین المللی می تواند تمامی کشورهای حوزه خلیج فارس را با بهره گیری از امکانات و مزیت های نسبی به خودکفایی همه جانبه و بدون وابستگی به اجانب رهنمون گردد.
12- اجرایی ساختن اندیشه تعامل سازنده میان دولت ها و ملت ها با تکیه بر استقلال کشورها، احترام به مبانی ارزشی، کوشش در جهت میل به توسعه به عنوان امری مهم و ضروری در ایجاد زمینه های مناسب برای برقراری ثبات، امنیت و توسعه پایدار است.
13- خلیج فارس خانه همه ملت های منطقه است و کشورها و ملت های حوزه خلیج فارس ساکنین دائمی و همسایگان همیشگی هم هستند و باید این حقیقت را بپذیرند که واقعیت جغرافیایی، تغییر ناپذیر بوده و ضرورت همزیستی مسالمت آمیز و برادرانه نیز انکار ناپذیر است که شریعت اسلامی و اخوت دینی نیز بر آن تاکید دارد.
در پایان این بیانیه، پیشنهادها و توصیه های ذیل توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارائه گردید:
1- گسترش همکاری های نیروهای مسلح و ارگان های امنیتی میان کشورهای منطقه با هدف توسعه امنیت در خلیج فارس
2- انعقاد قرارداد امنیتی میان کشورهای منطقه با هدف ایجاد امنیت پایدار در خلیج فارس
3- تقویت همکاری های اقتصادی، تجاری، علمی و پژوهشی با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس
4- نهایی نمودن سریعتر محدوده مرزهای دریایی با کشورهایی که هنوز نهایی نشده است.
5- بهره گیری همه جانبه از ظرفیت های دیپلماسی منطقه ای برای کمک به حل مشکلات سیاسی موجود در خلیج فارس
6- همکاری منطقه ای با استفاده از امکانات بین المللی در جهت مبارزه با ریزگردها به عنوان یک مشکل جدی زیست محیطی در منطقه
7- توسعه مناطق مرزی جنوب به عنوان یک راهبرد ملی امری ضروری است، پیشنهاد می گردد دولت محترم، شورای توسعه جنوب کشور را در جهت توسعه پایدار این مناطق تصویب و ایجاد نماید.
8- به منظور رشد سریع و متوازن در جزایر خلیج فارس و اهتمام دولت در تقویت زیرساخت ها، به منظور رفع مشکلات قانونی، مصوبات دولت برای عمران جزایر در شورای عالی امنیت ملی تصویب گردد.
9- تقویت همکاری های دوجانبه با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس یک ضرورت اساسی است، پیشنهاد می گردد
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