به گزارش خبرگزاری مهر، محمد آشوری نماینده مردم هرمزگان و عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این همایش با حضور وزیر امور خارجه و فرمانده نیروی دریایی سپاه پاسداران و معاون سیاسی وزیر کشور، استاندار هرمزگان و معاونین وی، و اعضای شورای تامین این استان در بندرعباس برگزار شد، اظهارداشت: اعضای کمیسیون امنیت ملی در دیداری میدانی از سواحل و جزایر منطقه عمومی خلیج فارس نیز بازدید کردند.

وی گفت: در این هم اندیشی مهم که با هدف بررسی آخرین تحولات جهانی و منطقه ای بالاخص مسائل حوزه خلیج فارس و تبیین سیاست ها و نظرات در حوزه های تخصصی مرتبط با منطقه برگزار شد، اعضای حاضر به ارائه راهکارهای عملی برای دستیابی به امنیت جمعی در منطقه و همگرایی میان کشورها و تلاش برای ایجاد بسترهای لازم برای توسعه روش ها و شیوه های اعتمادسازی میان ملل ساکن در جوار آبهای نیلگون خلیج فارس پرداختند و راهکار را در هر بخش مورد بررسی قرار دادند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: جلسه شورای تامین استان هرمزگان نیز با حضور اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تشکیل شد و اعضا در خصوص مسائل متعدد سیاسی، اقتصادی و امنیتی بحث و تبادل نظر کردند.

همایش هم اندیشی خلیج فارس عصر جمعه با بازدید اعضای کمیسیون امنیت ملی از جزایر خلیج فارس به کار خود پایان داد.

به گزارش مهر، متن بیانیه همایش هم اندیشی خلیج فارس به شرح زیر است:

کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در راستای اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و با رویکرد تبیین سیاست ها و تبادل نظر نسبت به آخرین تحولات منطقه خلیج فارس و مناسبات دو جانبه با این کشورها، با حضور وزیر امور خارجه، فرماندهی نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، معاون سیاسی وزیر کشور و نمایندگان مردم استان هرمزگان در مجلس شورای اسلامی، استاندار و معاونین و اعضای شورای تامین هرمزگان در تاریخ 28 مهرماه 1390 در بندرعباس برگزار نمود که مهمترین نکات مطرح شده و مورد توافق اعضای حاضر در آن عبارتند از:

1- منطقه خلیج فارس یکی از مهمترین مناطق ایران است که با اقتصاد و امنیت جهانی گره خورده است.



2- امنیت خلیج فارس برای جمهوری اسلامی ایران یک راهبرد جدی است که باید بصورت بومی و با همکاری کلیه کشورهای منطقه تامین شود.



3- ادامه حضور نیروهای بیگانه در منطقه خلیج فارس نه تنها کمکی به امنیت منطقه نمی کند بلکه چالش برانگیز است.



4- سیاست جمهوری اسلامی ایران، داشتن مناسبات همه جانبه با کلیه کشورهای منطقه با اولویت کشورهای عربی حوزه خلیج فارس است.



5- تقویت همکاری های سیاسی، امنیتی و اقتصادی با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، راهبرد جمهوری اسلامی در منطقه است که مبتنی بر مشترکات دینی، تاریخی و جغرافیایی است.



6- ضرورت خارج شدن نیروهای بیگانه از بحرین و از بین بردن زمینه های واگرایی منطقه ای



7- ضرورت مبارزه جدی با تروریسم به عنوان پدیده یک پدیده شوم جهانی که کلیه کشورهای حوزه خلیج فارس را تهدید می کند.



8- ضرورت تقویت ارتباطات استان های همجوار با این کشورها بویژه در بعد بازرگانی و اقتصادی که علاوه بر توسعه اقتصادی، موجب انسجام و همدلی بیشتر میان ملت های دو طرف نیز می گردد.



9- ضرورت ایفای نقش فعالتر از سوی مجالس کشورهای منطقه در جهت کمک به تسریع همگرایی بین کشورهای منطقه خلیج فارس



10- منطقه خلیج فارس با برخورداری از همه عوامل توسعه و پیشرفت محلی برای رشد و بالندگی، ارزشهای متعالی و استمرار حیات مادی و معنوی و از همه مهمتر جایگاه ویژه ای که برای تثبیت هویت و جایگاه بی بدیل و غیرقابل انکار ملت های منطقه دارد، عرصه مهمی در صحنه بین الملل بشمار می آید.



11- ایجاد چارچوب مشورتی و سیاسی مشخص و تعریف شده میان کشورها در منطقه با اتکای به قدرت مدیریت بومی در برخورد با معضلات جدی امنیتی و سیاسی موجود در آینده در سطح منطقه ای و بین المللی می تواند تمامی کشورهای حوزه خلیج فارس را با بهره گیری از امکانات و مزیت های نسبی به خودکفایی همه جانبه و بدون وابستگی به اجانب رهنمون گردد.



12- اجرایی ساختن اندیشه تعامل سازنده میان دولت ها و ملت ها با تکیه بر استقلال کشورها، احترام به مبانی ارزشی، کوشش در جهت میل به توسعه به عنوان امری مهم و ضروری در ایجاد زمینه های مناسب برای برقراری ثبات، امنیت و توسعه پایدار است.



13- خلیج فارس خانه همه ملت های منطقه است و کشورها و ملت های حوزه خلیج فارس ساکنین دائمی و همسایگان همیشگی هم هستند و باید این حقیقت را بپذیرند که واقعیت جغرافیایی، تغییر ناپذیر بوده و ضرورت همزیستی مسالمت آمیز و برادرانه نیز انکار ناپذیر است که شریعت اسلامی و اخوت دینی نیز بر آن تاکید دارد.



در پایان این بیانیه، پیشنهادها و توصیه های ذیل توسط کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی ارائه گردید:



1- گسترش همکاری های نیروهای مسلح و ارگان های امنیتی میان کشورهای منطقه با هدف توسعه امنیت در خلیج فارس



2- انعقاد قرارداد امنیتی میان کشورهای منطقه با هدف ایجاد امنیت پایدار در خلیج فارس



3- تقویت همکاری های اقتصادی، تجاری، علمی و پژوهشی با کشورهای عربی حوزه خلیج فارس



4- نهایی نمودن سریعتر محدوده مرزهای دریایی با کشورهایی که هنوز نهایی نشده است.



5- بهره گیری همه جانبه از ظرفیت های دیپلماسی منطقه ای برای کمک به حل مشکلات سیاسی موجود در خلیج فارس



6- همکاری منطقه ای با استفاده از امکانات بین المللی در جهت مبارزه با ریزگردها به عنوان یک مشکل جدی زیست محیطی در منطقه



7- توسعه مناطق مرزی جنوب به عنوان یک راهبرد ملی امری ضروری است، پیشنهاد می گردد دولت محترم، شورای توسعه جنوب کشور را در جهت توسعه پایدار این مناطق تصویب و ایجاد نماید.



8- به منظور رشد سریع و متوازن در جزایر خلیج فارس و اهتمام دولت در تقویت زیرساخت ها، به منظور رفع مشکلات قانونی، مصوبات دولت برای عمران جزایر در شورای عالی امنیت ملی تصویب گردد.



9- تقویت همکاری های دوجانبه با کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس یک ضرورت اساسی است، پیشنهاد می گردد

استانداری های مرزی معاونتی تحت عنوان " امور بین الملل و همکاری های منطقه ای " در ساختار خود ایجاد نمایند.



10- وزارت امور خارجه جهت تسهیل در ماموریت های خود، دفتر نمایندگی این وزارتخانه را در بندرعباس تاسیس کند.