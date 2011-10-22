12 میلیارد ریال برای خط کشی راههای گلستان هزینه شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد تقی جوان شورابی بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: سه هزار و 400 کیلومتر از راه های اصلی و فرعی استان با 12 میلیارد ریال اعتبار، طی شش ماهه سال جاری خط کشی شدند.

وی گفت: تعهد یکساله اداره کل برای خط کشی محورهای ارتباطی استان به طور کامل اجرایی شده است.

شورابی اضافه کرد: یکی از اهداف اجرای خط کشی در سطح محورها، تعیین محدودیتهای حرکت برای هریک از کاربران است که در نهایت افزایش ایمنی و تسهیل تردد را به همراه دارد.

رئیس شورای حمل و نقل گلستان گفت: خط کشی راه ها موجب کاهش خطای راننده در حین رانندگی در شب شده باعث هدایت راننده در مسیر درست و اصلی می شود و از انحراف آن از جاده، بخصوص در مواقع بارش باران و مه جلوگیری می کند.

گلستان بیش از 5 هزار کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد.