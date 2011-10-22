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۳۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۰۷

یک گروه دوچرخه سواری سیرجان تا حرم رضوی را رکاب زدند

یک گروه دوچرخه سواری سیرجان تا حرم رضوی را رکاب زدند

مشهد - خبرگزاری مهر: گروه دوچرخه‌سواران "علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع)" از شهرستان سیرجان تا حرم مطهر حضرت رضا(ع) را رکاب زدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این گروه 13 نفره از دوچرخه‌سواران برای دومین‌بار متوالی مسیر یک‌هزار و150کیلومتری شهرستان سیرجان تا حرم مطهر رضوی را با دوچرخه طی کردند.

سرپرست گروه دوچرخه‌سواران سایکل تورسیت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) گفت: این مسیر را در طول 9روز و به شوق تشرف به بارگاه ملکوتی حضرت رضا(ع) و زیارت این امام رئوف رکاب زدیم.

غلامرضا صداقت‌نیا افزود: چون اولین سفر این گروه به عشق امام هشتم و طی کردن مسیر تا حرم مطهر رضوی بود، نام گروه را به حضرت رضا(ع) مزین کردیم و تمامی اعضای گروه از لطف و عنایت ایشان در زندگی‌شان بهره برده‌اند.

کد مطلب 1440076

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