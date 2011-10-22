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۳۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۴۶

100 نونهال کرجی در جام شهدای تکواندو کار به رقابت پرداختند

100 نونهال کرجی در جام شهدای تکواندو کار به رقابت پرداختند

کرج - خبرگزاری مهر: با شناخت نفرات برتر ، اولین دوره مسابقات جام شهدای تکواندو کار کرج که به مناسبت روز تربیت بدنی برگزار شد، خاتمه یافت.

رئیس هیات تکواندو و سپاه امام حسین (ع) ناحیه کرج در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب افزود: در این دوره از مسابقات 100 تکواندو کار نونهال به روی  شیاپچانگ، مقابل هم به مبارزه پرداختند که در پایان نفرات زیر سکوی اول و دوم را از آن خود کردند.
وزن اول: مقام اول: امیر حسین آهنگر     مقام دوم: مهدی محمودیان
وزن دوم: مقام اول: حسین احمدی           مقام دوم: مهرداد جعفری
وزن سوم: مقام اول: محمد متین رضالو      مقام دوم: امیر حسن کیا حیرتی
وزن چهارم: مقام اول: محمد رضا سید نجفی     مقام دوم: مهرداد زینلی
وزن پنجم: مقام اول: علیرضا کمالی          مقام دوم: علیرضا متولی
وزن ششم: مقام اول:علیرضا فلاح         مقام دوم: محمد جواد سلیمان فلاح
وزن هفتم: مقام اول: حمید رضا قلیان        مقام دوم: علی گرجی
وزن هشتم: مقام اول: سینا سلیمی             مقام دوم: محمد مهدی عباسی
وزن نهم: مقام اول: علی رضا سمری     مقام دوم: سید پرهان سیما روک
وزن دهم: مقام اول: علی نورانی           مقام دوم: محمدمهدی شوهانی 
محمد رضا اوجانی اظهار داشت: در حاشیه ی این دوره از مسابقات، افتتاحییه ششمین دوره لیگ تکواندو سپاه امام حسین (ع) ناحیه کرج (جام ولایت) نیز استارت خورد.

کد مطلب 1440078

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