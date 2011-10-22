100 نونهال کرجی در جام شهدای تکواندو کار به رقابت پرداختند

رئیس هیات تکواندو و سپاه امام حسین (ع) ناحیه کرج در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان این مطلب افزود: در این دوره از مسابقات 100 تکواندو کار نونهال به روی شیاپچانگ، مقابل هم به مبارزه پرداختند که در پایان نفرات زیر سکوی اول و دوم را از آن خود کردند.

وزن اول: مقام اول: امیر حسین آهنگر مقام دوم: مهدی محمودیان

وزن دوم: مقام اول: حسین احمدی مقام دوم: مهرداد جعفری

وزن سوم: مقام اول: محمد متین رضالو مقام دوم: امیر حسن کیا حیرتی

وزن چهارم: مقام اول: محمد رضا سید نجفی مقام دوم: مهرداد زینلی

وزن پنجم: مقام اول: علیرضا کمالی مقام دوم: علیرضا متولی

وزن ششم: مقام اول:علیرضا فلاح مقام دوم: محمد جواد سلیمان فلاح

وزن هفتم: مقام اول: حمید رضا قلیان مقام دوم: علی گرجی

وزن هشتم: مقام اول: سینا سلیمی مقام دوم: محمد مهدی عباسی

وزن نهم: مقام اول: علی رضا سمری مقام دوم: سید پرهان سیما روک

وزن دهم: مقام اول: علی نورانی مقام دوم: محمدمهدی شوهانی

محمد رضا اوجانی اظهار داشت: در حاشیه ی این دوره از مسابقات، افتتاحییه ششمین دوره لیگ تکواندو سپاه امام حسین (ع) ناحیه کرج (جام ولایت) نیز استارت خورد.