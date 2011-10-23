حسین سعیدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در این استان 14 مرکز خدمات درمانی به معتادان فعالیت می کند

وی با بیان اینکه تیمهایی در مقطع دانشگاه ها در خصوص پیشگیری از اعتیاد تشکیل شده، بیان داشت: اقدام تیم های هدف پیشگیری از مواد مخدر در پنج دانشگاه با حمایت سازمان بهزیستی در حال فعالیت است.

مدیر کل اداره بهزیستی استان چهارمحال و بختیاری افزود: کمیته فرهنگی پیشگیری از اعتیاد یکی دیگر از برنامه هایی است که در این استان تشکیل شده است.

وی با اشاره به اینکه خدماتی برای درمان معتادان در این استان صورت می گیرد، عنوان کرد: 13 مرکز خصوصی ارائه خدمات به معتادان و 14 مرکز خدمات درمانی به معتادان جزو برنامه هایی است که در این استان در راستای جلوگیری از اعتیاد صورت می گیرد.