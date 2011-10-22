میراث فرهنگی در آسیا و اقیانوسیه تحت تاثیر شرایط جوی و بلایای طبیعی است

به گزارش خبرنگار مهر، سنگ جینگ در کارگاه آموزشی اثرات بلایایی طبیعی و تغییر اقلیم که پیش از ظهر شنبه در سالن اجتماعات کمیسیون ملی یونسکو برگزار شد با بیان این مطلب افزود: در جریان زلزله سال 2000 میلادی ارگ تاریخی بم تخریب شد و این زلزله یکی از مهمترین موارد بلایایی طبیعی بود که باعث تخریب میراث تاریخ شده است.

وی با اشاره به سیل‌های شدید روزهای گذشته در تایلند و کامبوج اظهار داشت:‌ آثار تاریخی این مناطق به شدت با این سیل‌ها تهدید می‌شود و متاسفانه افرادی که مدیریت سایت‌های تاریخی و میراث فرهنگی را بر عهده دارند از میراث خطراتی که بلایای تاریخی این تاریخ و فرهنگ را تهدید می‌کند مطلع نیستند به همین دلیل برنامه‌ای برای حفاظت از آنها ندارند.

سنگ جینگ با اشاره به این که تهیه طرح‌هایی برای حفاظت از آثار تاریخی ضروری است، ادامه داد: کمیته مرکزی میراث جهانی به کمک سازمان‌های ICCROMو IUCMو دیگر سازمان های بین‌المللی برای مقابله با بلایای طبیعی در سال‌های 2006 و 2007 راهبردهایی تدوین کرده و کتابچه‌ای در ارتباط با مدیریت بلایای طبیعتی در سال 2010 به چاپ رسیده است.

وی برگزاری این کارگاه آموزشی را نشان دهنده اهمیت و سختی‌های پیش رو برای حفظ اثر و حفظ تمامیت آن دانست و افزود: در این زمینه اقداماتی آغاز شده و امیدواریم چنین کارگاه‌هایی نقطه آغازی برای فعالیت مدیریتی و حفاظتی هرچه بهتر سایت‌های فرهنگی باشد.

وی با اشاره به کنوانسیون 1972 مرتبط با بحث‌های میراث فرهنگی خاطرنشان کرد: تا کنون 188 کشور به عضویت این کنوانسیون درآمده‌اند و این کنوانسیون یکی از کاربردی‌ترین اسناد حقوقی یونسکو محسوب می‌شود.

به گفته وی، 42 کشور در حوزه آسیا و اقیانوسیه در این کنوانسیون عضو هستند و از تعداد کل 936 سایت میراث جهانی 205 سایت در منطقه اقیانوسیه و آسیا قرار دارند که 143 سایت آن فرهنگی و 53 سایت طبیعی و 9 سایت ترکیبی وجود دارد.

سنگ جینگ با اشاره به این که از این تعداد 13 سایت متعلق به ایران است، افزود: ایران در منطقه آسیا و اقیانوسیه رتبه پنجم را در زمینه به ثبت رساندن میراث طبیعی دارد.

به گفته سرپرست بخش آسیا و اقیانوسیه مرکز جهانی یونسکو، کشورهایی مانند استرالیا، بحرین، برزیل و تایلند از جمله اعضای این کمیته هستند و ایران نیز درخواست خود را برای عضویت در این کمیته ارایه داده که قرار است هفتم 2011 درخواست ایران برای عضویت در کمیته بررسی شود.

وی با تاکید بر اینکه مسئله تغییر اقلیم نیز میراث طبیعی و فرهنگی را تهدید می‌کند، اظهار داشت:‌ جامعه بین‌الملل متعهد شده بررسی مسایل مربوط به تغییر اقلیم را به واسطه چند پروتکل از جمله کپنهاگ در دستور کار خود قرار دهد.

وی با اشاره به اینکه بلایا فقط طبیعی نیستند، اظهار داشت: البته بلایا در طول سال گذشته در حال گسترش بودند و سایت‌های میراث جهانی تحت تاثیر این بلایا قرار گرفتند

وی با اشاره به این که مرکز میراث جهانی یونسکو نقش مثبتی در ایجاد رابطه پایدار و کاهش مخاطرات در این سایت‌ها دارد گفت: مسایل مربوط به تنوعت فرهنگی، دانش فرهنگی و گروه‌های ویژه بایستی در حفاظت از سایت‌های میراث فرهنگی مورد توجه قرار گیرد.

به گفته سنگ جینگ لازم است یک رویکرد متحد و چند جانبه برای مدیریت میراث فرهنگی اتخاذ شود و هزینه های مربوط به کاهش خطرات بلایای طبیعی و فرهنگی در نظر گرفته شود.

وی افزایش آگاهی‌های عمومی برای کاهش بلایای ساخت بشر را از نکات کلیدی و مهم دانست و یادآور شد: باید بدانیم که چطور می ‌توان یک هماهنگی کامل برای کنترل مخاطرات بلایای طبیعی در سایت‌های میراث جهانی ایجاد کرد.