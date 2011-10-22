برداشت 200 تن ماهی استخوانی در مازندران

حسن حبیب نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در هفته اول فصل صید ماهیان استخوانی، 200 تن ماهی استخوانی توسط شرکتهای تعاونی پره در مازندران برداشت شد که 85 درصد ماهی کفال، 10 درصد ماهی سفید و پنج درصد از سایر انواع ماهیان دریای خزر صید شده است.

وی افزود:صیادان پره استان در این مدت حدود 210 کیلو گرم خاویار استحصالی از صید ضمنی تحویل شیلات کردند.

حبیب نژاد، ارزش اقتصادی فعالیتهای صید پره استان در هفته اول صید را سه میلیارد و 100میلیون تومان اعلام کرد.

مدیر کل شیلات مازندران ادامه داد: هم اکنون چهار هزار و 200 صیاد در قالب 55 شرکت تعاونی پره استان به صید ماهیان استخوانی فعالیت دارند.

آغاز فصل صید ماهی در مازندران از 21 مهر ماه بوده است.