يك استاد مجسمه ساز : مسئولان ،با هنرمندان مجسمه ساز بومي مانند بيگانه ها رفتار نكنند

جعفر نجيبي " استاد دانشگاه " در روز افتتاحيه نمايشگاه گروهي مجسمه سازان در نگارخانه برگ با انتقاد از عدم حضور مديران و مسئولان و شهرداريها در نمايشگاه مذكور گفت : مسئو لان كشور با هنرمندان مجسمه ساز مانند بيگانه ها رفتار مي كنند .