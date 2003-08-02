مسئولان ،با هنرمندان مجسمه ساز بومي مانند بيگانه ها رفتار نكنند

وي دليل اصلي اين بي انصافي را عدم شناخت و ناآگاهي مسئولين هنري كشور در مورد آثار و توانمنديهاي هنرمندان بومي ايران دانست كه در سخت ترين دوران هنري خود با همه محدوديت ها در شرايط بحراني در داخل كشور به خلق آثار خود ادامه دادند.
جعفرنجيبي با انتقاد از عملكرد گذشته سازمان زيبا سازي خواستار جلو گيري از باند بازي و بي عدالتي در سازمان مذكور گرديده ، گفت : طي چند سال گذشته در سازمان زيبا سازي بارها توسط مسئولين ، آثار ضعيف عده اي انگشت شمار و تازه كار كه كارهايشان فاقد هرگونه ارزش هنري است با رقم هاي چند ده ميليون توماني خريداري شده است . اين كار درست نيست و بايد نظارت بيشتر و دقيق تري در خريد آثارهنرمندان تنديس ساز در سازمان مذكوربه عمل آيد.
اين استاد دانشگاه پيشنهاد كرد: بهتر است خريد آثار هنرمندان با بودجه سازمان زيبا سازي زير نظر هيات مديره جديد انجمن مجسمه سازان ايران صورت بگيرد كه با اكثريت آرا تنديس سازان كشور انتخاب شوند .
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