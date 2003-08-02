  1. هنر
  2. سایر
۱۱ مرداد ۱۳۸۲، ۱۵:۳۳

يك استاد مجسمه ساز :

مسئولان ،با هنرمندان مجسمه ساز بومي مانند بيگانه ها رفتار نكنند

مسئولان ،با هنرمندان مجسمه ساز بومي مانند بيگانه ها رفتار نكنند

جعفر نجيبي " استاد دانشگاه " در روز افتتاحيه نمايشگاه گروهي مجسمه سازان در نگارخانه برگ با انتقاد از عدم حضور مديران و مسئولان و شهرداريها در نمايشگاه مذكور گفت : مسئو لان كشور با هنرمندان مجسمه ساز مانند بيگانه ها رفتار مي كنند .

به كزارش خبرنكار هنري "مهر" جعفر نجيبي(مجسمه ساز) در ادامه سخنانش با انتقاد از ورود سياست بازي در حيطه هنرهاي تجسمي گفت : برخورد مسئولين با هنرمندان مجسمه ساز بومي شايسته نيست ، در حالي كه مجسمه ساز فراموش شده اي  پس از سالها دوري به ايران دعوت مي شود و برايش چند صد ميليون تومان هزينه مي كنند . 
وي دليل اصلي اين بي انصافي را عدم شناخت و ناآگاهي مسئولين هنري كشور در مورد آثار و توانمنديهاي  هنرمندان بومي ايران دانست كه در سخت ترين دوران هنري خود با همه محدوديت ها در شرايط بحراني در داخل كشور به خلق آثار خود ادامه  دادند.

جعفرنجيبي  با انتقاد از عملكرد گذشته سازمان زيبا سازي خواستار جلو گيري از باند بازي و بي عدالتي در سازمان مذكور گرديده ، گفت : طي چند سال گذشته در سازمان زيبا سازي بارها توسط مسئولين ، آثار ضعيف عده اي انگشت شمار و تازه كار كه كارهايشان فاقد هرگونه ارزش هنري است با رقم هاي چند ده ميليون توماني خريداري شده است . اين كار درست نيست و بايد  نظارت بيشتر و دقيق تري در خريد آثارهنرمندان تنديس ساز در سازمان مذكوربه عمل آيد.
اين استاد دانشگاه پيشنهاد كرد:  بهتر است خريد آثار هنرمندان با بودجه سازمان زيبا سازي زير نظر هيات مديره جديد انجمن مجسمه سازان ايران صورت بگيرد كه با اكثريت آرا تنديس سازان كشور انتخاب  شوند .

  
کد مطلب 14401

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    پربازدیدترین ها