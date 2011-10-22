نماز جمعه جامعه را از نفاق دور می کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ابوالفضل عامری بعد از ظهر شنبه در آیین تقدیر از امامان جمعه گنبد، با اشاره به فقه و فتاوای علمای اهل سنت درخصوص شرائط امام جمعه گفت: براساس نظرفقهای اهل سنت، امام جمعه باید ازسوی حاکم اسلامی منصوب شود.

وی با اشاره به اهمیت نمازجمعه تصریح کرد: خداوند متعال در کلام الله مجید به شتاب برای اقامه نماز و پرهیز از داد و ستد در هنگام برپایی نمازجمعه دستور داده اند.

حجت الاسلام عامری، برپایی نماز و انجام سایر واجبات را وسیله ای برای رهائی انسان از امور دنیوی برشمرد و تاکید کرد: آشنائی با مسائل روز و احکام اسلامی یکی از دستاوردهای نمازجمعه است.

رئیس دفترنمایندگی ولی فقیه دراموراهل سنت استان های گلستان و گیلان، افزود: براساس فرمایشات مقام معظم رهبری، نمازجمعه بخشی از تشکیلات رهبری بوده و ائمه جمعه به عنوان نمایندگان حاکم اسلامی وظیفه ای سنگین برعهده دارند.



در این مراسم از تلاش ها و زحمات چندین ساله آخوند طلائی و با توجه به کهولت سن این روحانی اهل سنت قدردانی و حکم بازنشستگی نامبرده اعطا شد.

همچنین تمدید حکم آخوند عبدالباسط نوریزاد به سمت امام جمعه اهل سنت شهرستان گنبد به 3 سال دیگر نیز به وی ابلاغ شد.