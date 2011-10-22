10 تصویر؛ ویژه مرگ قذافی

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز مرگ قذافی در زادگاهش شهر سرت، بیشتر مورد توجه رسانه ها قرار گرفته است. کاریکاتورهای امروز به دو بخش تقسیم می شود در بخش نخست اکثر رسانه ها به مرگ قذافی پرداخته اند اما در بخش دوم به دیگر تحولات منطقه هم اشاره ای شده است.

کاریکاتور برگزیده روز؛ تاریخ خونین لیبی

روزنامه النهار لبنان امروز در کاریکاتوری به روزهای خونین لیبی تحت حکومت قذافی اشاره دارد که طی آن بسیاری از مردم این کشور به خاک و خون کشیده شدند.

پایان دیکتاتور

روزنامه الحیات چاپ لندن امروز در کاریکاتوری به مرگ قذافی در لیبی اشاره دارد که به دست مخالفانش در زادگاهش کشته شد.

آخرین برگ کتاب قذافی

روزنامه الدستور اردن امروز در کاریکاتوری به پایان کار قذافی در لیبی و ورق خوردن آخرین برگ از کتاب سبز وی اشاره دارد.

سرت؛ زادگاه و قتلگاه دیکتاتور

روزنامه الرایه قطر امروز در کاریکاتوری به تولد و مرگ قذافی در شهر سرت اشاره دارد.

رهایی لیبی

روزنامه الوطن عربستان امروز در کاریکاتوری مرگ قذافی را به منزله رهایی مردم لیبی برای ایجاد آینده روشن و امیدوارکننده دانسته است.

عکس یادگاری قذافی

روزنامه الوطن عمان نیز امروز با به تصویر کشیدن قذافی در لباس نظامی، پیوستن وی به تاریخ را مورد توجه قرار داده است.

سقوط نهایی

روزنامه الاتحاد امارات نیز امروز در کاریکاتوری به سقوط نهایی رژیم قذافی با مرگ وی اشاره دارد.

کشورهای غربی و به رسمیت شناختن فلسطین

روزنامه البیان امارات امروز در کاریکاتوری به جانبداری همیشگی کشورهای غربی از رژیم صهیونیستی در مسئله فلسطین اشاره دارد.

کلاغهای نفت خوار ناتو!

پایگاه خبری الانتقاد لبنان امروز تنها عامل دخالت غرب در لیبی را بهره گیری از منابع نفتی این کشور دانسته است.

اسیران فلسطینی پس از آزادی؛ بدون شرح

الشرق الاوسط