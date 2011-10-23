داود شیوندی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه پنج میلیارد ریال به تعاونیهای این استان در مهر ماه سال جاری اختصاص داده شده است، اظهار داشت: این میزان تسهیلات در راستای تامین مواد اولیه، رونق اقتصادی و ادامه فعالیت تعاونیها اختصاص داده شده است.

وی افزود: این میزان تسهیلات به عنوان سرمایه در گردش به تعاونیهای صنعتی و کشاورزی اختصاص داده شده است.

مدیر کل تعاون استان چهار محال و بختیاری بیان داشت: این تسهیلات با توجه به نیاز تعاونیهای کشاورزی و صنعتی در راستای حفظ اشتغال، تهیه مواد اولیه و ادمه تولید و تحیکم تولید به تعاونیها اختصاص داده شده است.