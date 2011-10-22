پرونده اختلاس قبل از رسانه ای شدن در خوزستان به مراحل نهایی رسیده بود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید محمد علی موسوی جزایری ظهر شنبه در نشست با رسانه های استان اظهار کرد: در موضوع اختلاس اخیر بزرگ بانکی یا به عبارت بهتر تخلف از مقررات باید عنوان کنم که این اختلاس واقعا در نوع خود بی نظیر و یک فاجعه ملی به حساب می آید ولی برخورد قاطع قوه قضائیه ار رئیس قوه و دادستان کل کشور گرفته تا بقیه مسئولان جایی برای نقد و تذکری نگذاشت.

وی افزود: انصافا قوه قضائیه در این پرونده سنگ تمام گذاشت و امیدواریم همین روند تا احقاق حقوق بیت المال و برگراندن آن به ملت ادامه پیدا کند ولی در این بین برخی موارد مغفول مانده است.



امام جمعه اهواز اضافه کرد: یکی از مواردی که در تمامی صحبتها و خبرها جا افتاده این است که دادگستری کل استان خوزستان قبل از اینکه این اختلاس در سطح کشور رسانه ای شود آن را کشف کرده بود و برای آن یک پرونده کامل و جامع تشکیل داد. روند رسیدگی به خوبی هم ادامه پیدا کرده بود و حتی چندین نفر بازداشت شدند.



وی عنوان کرد: در اهواز پرونده تا مراحل نهایی هم پیش رفت ولی با رسانه ای شدن آن رئیس قوه قضائیه ترجیح داد این پرونده توسط دادستان کل کشور پیگیری شود به همین منظور این پرونده به تهران ارسال شد تا آنجا پیگیری شود. البته ما نسبت به این امر اعتراضی نداریم و تنها این امر برای ما مهم است که این پرونده ماهها قبل توسط دادگستری استان در حال پیگیری بود و کاری که در تهران در حال انجام روی این پرونده است ادامه روندی است که در اهواز آغاز شد.



نماینده ولی فقیه در استان خوزستان گفت: موضوع مهمی که باید آن را عنوان کنم این است که خوشبختانه برخورد با این پرونده شتابزده نبوده و کارخانجات دخیل در آن در استان لطمه ندیدند و انتظار ما هم همین است زیرا این کارخانجات 20 هزار نفر نیرو دارند و زندگی 100 هزار نفر به صورت مستقیم با آنها در ارتباط است.



آیت الله جزایری افزود: خوشبختانه هم اکنون مدیریت کارخانه ها با نظارت دولت و قوه قضائیه در حال انجام و از بخش خصوصی آن سلب اختیار شده زیرا صلاحیت مالکیت آن را ندارد.



وی همچنین به لزوم تسریع در اصلاح نظام بانکی کشور اشاره کرد و گفت: بی شک برخورد با این پرونده هرچقدر هم شدید باشد خط پایانی بر اینگونه خلافکاریها نیست و ما بیش از برخوردهای بدتری با مفسدان داشته ایم ولی بازهم می بینیم که شدت بیشتری به کار خود داده اند به همین دلیل در این بین در کنار برخورد قاطع باید نظام بانکی را نیز اصلاح کنیم.



امام جمعه اهواز ادامه داد: مسئله اصلی این است که نظام بانکی ما ضعیف است و در برابر مفسدان ناتوان عمل می کند به همین دلیل اگر به دنبال اطمینان خاطر هستیم باید نظام بانکی را اصلاح کنیم. البته رئیس جمهور درچندین نوبت اعلام کرد که قصد دارد نظام بانکی را اصلاح کند ولی تاکنون چنین کاری را نکرده که ما انتظار تسریع این کار را داریم.