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۳۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۷

منتقمی:

شهید فهمیده نماد ملی شهدای دانش آموز است

شهید فهمیده نماد ملی شهدای دانش آموز است

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز بر لزوم توجه ویژه به کنگره شهید فهمیده تاکید و از این شهید به عنوان نماد ملی شهدای دانش آموز یاد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز ظهر شنبه در اولین جلسه کمیته تربیت بدنی یادواره شهید فهمیده و 36 هزار دانش آموز شهید در ادره کل ورزش و جوانان البرز گفت: حضور شهید فهمیده و دیگر شهدای دفاع مقدس در جبهه های نبرد حق علیه باطل، باعث حفظ  دستاوردهای انقلاب اسلامی شد و شهید فهمیده در بین شهدای دانش آموز به عنوان یک نماد ملی مطرح است.

بهروز منتقمی در خصوص اهداف این کمیته و لزوم برگزاری هرچه با شکوهتر مسابقات ورزشی در این ایام،از روسای هیئت های ورزشی، نمایندگان دستگاهها و  سازمانهای حاضر در جلسه خواست تا برای برگزاری هرچه بهتر این مسابقات بیش از پیش بکوشند.

اولین جلسه کمیته تربیت بدنی یادواره شهید فهمیده و 36 هزار دانش آموز شهید با حضور مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز، سرپرست معاونت ورزشی، مسئول حراست،  مسئول امور حقوقی و روسای تعدادی از هیئتهای ورزشی و نمایندگان تربیت بدنی سازمانها و ادارات استان  در سالن آمفی تئاتر اداره کل ورزش و جوانان استان البرز برگزار شد.

کد مطلب 1440120

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