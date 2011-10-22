شهید فهمیده نماد ملی شهدای دانش آموز است

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز ظهر شنبه در اولین جلسه کمیته تربیت بدنی یادواره شهید فهمیده و 36 هزار دانش آموز شهید در ادره کل ورزش و جوانان البرز گفت: حضور شهید فهمیده و دیگر شهدای دفاع مقدس در جبهه های نبرد حق علیه باطل، باعث حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی شد و شهید فهمیده در بین شهدای دانش آموز به عنوان یک نماد ملی مطرح است.

بهروز منتقمی در خصوص اهداف این کمیته و لزوم برگزاری هرچه با شکوهتر مسابقات ورزشی در این ایام،از روسای هیئت های ورزشی، نمایندگان دستگاهها و سازمانهای حاضر در جلسه خواست تا برای برگزاری هرچه بهتر این مسابقات بیش از پیش بکوشند.

اولین جلسه کمیته تربیت بدنی یادواره شهید فهمیده و 36 هزار دانش آموز شهید با حضور مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز، سرپرست معاونت ورزشی، مسئول حراست، مسئول امور حقوقی و روسای تعدادی از هیئتهای ورزشی و نمایندگان تربیت بدنی سازمانها و ادارات استان در سالن آمفی تئاتر اداره کل ورزش و جوانان استان البرز برگزار شد.