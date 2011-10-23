152 موقوفه در استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد

محمد طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه موقوفات این استان به 152 موقوفه می رسد، اظهار داشت: مجتمع امام صادق(ع) و پاساژحاج عبدالله موصوفی جز موقوفه های پر درآمد در این استان هستند.

وی افزود: مجتمع امام صادق(ع) دارای 200 مغازه که درآمد آن صرف هزینه های موقوفات می شود.

مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان چهار محال و بختیاری با بیان اینکه کرایه های مغازه های مجتمع امام صادق(ع) 100 درصد افزایش یافته است، بیان داشت: پیش بینی می شود در سال جاری درآمد اماکن متبرکه 70 درصد افزایش یابد.

وی از افتتاح موسسه مالی و اعتباری راسخون در شهرکرد خبر داد.