بهروز اثباتی، دبیر دومین کنگره بین‌المللی شعر مقاومت در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های در نظر گرفته شده برای افتتاحیه این کنگره در روز یازدهم آبان‌ماه سال جاری گفت: افتتاحیه جشنواره، صبح روز چهارشنبه 11 آبان در گلزار شهدای بوشهر برگزار می‌شود و سپس برنامه‌های ترکیبی در قالب جلسات شعرخوانی و نقد و بررسی کتاب برای حاضران در کنگره در نظر گرفته شده است.

وی افزود: این جلسات در قالب سلسله نشست‌های ترکیبی بعد‌ازظهر چهارشنبه و پنج‌شنبه 11 و 12 آبان در بوشهر برگزار می‌شود.

اثباتی همچنین از اجرای برنامه ویژه با موضوع شعرخوانی در حوزه بیداری اسلامی خبر داد و گفت: در این برنامه شاعران حاضر درجشنواره سوار بر کشتی به سمت آب‌های آزاد حرکت می‌کنند و در حرکتی نمادین موضوع بیداری اسلامی را در قالب شعرخوانی روی خلیج فارس یادآوری خواهند کرد و سپس با حضور در جزیره خارک، شب شعری را در این جزیره برپا خواهند کرد.

اثباتی با بیان اینکه در این کنگره، موضوعی به عنوان معرفی اثر برگزیده وجود ندارد، با اشاره به قدردانی از تمام حاضران در این کنگره، از انتشار آثار حاضر در مرحله نهایی جشنواره خبر داد و گفت: در این دوره از کنگره، سه عنوان کتاب در دست انتشار قرار گرفته است که شامل مجموعه اشعار قرائت شده در جشنواره، مقالات و نیز مصاحبه‌های انجام شده درباره جشنواره است.

به گفته اثباتی، مجموعه‌ای از اشعار نیز با موضوع بیداری اسلامی به دبیرخانه جشنواره رسیده است که به همراه کتابی شامل ترجمه اشعار قرائت شده در کنگره به زبان عربی و انگلیسی بعد از برگزاری کنگره دوم منتشر خواهد شد.

دبیر دومین کنگره بین‌المللی شعر مقاومت با اشاره به اینکه استقبال به عمل آمده از این کنگره باعث تعجب برگزارکنندگان آن شده است، افزود: با توجه به ظرفیت بوشهر، ما سعی کردیم بالاترین بهره را از این استقبال ببریم. بر همین اساس در میان آثار رسیده در نهایت 10 کشور برای حضور در جشنواره انتخاب شده‌اند.

وی با اشاره به سه مرحله پالایش درآثار رسیده به جشنواره گفت: از میان 300 اثر رسیده در مرحله نخست 90 اثر در نهایت برگزیده شد که در جشنواره ارائه خواهد شد و شامل 50 نوبت شعرخوانی خواهد بود که 15 تا 20 نوبت به شاعران غیرایرانی و مابقی به شاعران ایرانی اختصاص خواهد یافت.