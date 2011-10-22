جشنواره باران غدیر امتداد ادبی ولایت امام علی (ع) است

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدرضا زائری دبیر جشنواره بین‌المللی باران غدیر، با بیان اینکه هدف جشنواره باران غدیر نمایش امتداد ادبی ولایت حضرت علی (ع) است، گفت: در سال گذشته 6 تن از شعرا و ادبای مسیحی لبنانی در این مراسم شرکت داشتند که به قرائت شعر در رابطه با عید غدیر و ولایت پرداختند.

وی افزود: امسال نیز 2 نفر مهمان جدید از کشور لبنان و مهمانانی از کشورهای آفریقای جنوبی، مصر، پاکستان و ترکیه در این همایش شرکت می‌کنند و به شعرخوانی می‌پردازند.

زائری با تاکید بر این‌که در سال گذشته شاعرانی مانند علی معلم، یوسفعلی میرشکاک، علی موسوی گرمارودی و ... در این مراسم شرکت داشته‌اند، گفت: امسال نیز استادانی از کشورمان در مراسم این جشنواره حضور خواهند داشت.

دومین جشنواره بین‌المللی باران غدیر 21 تا 24 آبان ماه توسط حوزه هنری و به مناسبت عید غدیر خم در شهرهای تهران و شیراز برگزار می‌شود.