قانون مدیریت شهری باید اجرایی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان بازرسی کل کشور، حجتالاسلام مصطفی پورمحمدی در همایش مدیران سازمان زندانها با اشاره به بازرسیهای سازمان بازرسی کل کشور از سازمان زندانهای کشور گفت: سازمان بر اساس وظیفه خود بازرسیهای مختلفی دارد که سعی شده است در تمامی گزارش، امور با نگاه واقعبینانه و دقیق منتقل شود اما نکته مهم این است که خود مدیران انگیزه کنترل سیستمی داشته باشند و سیستم سازی کرده و آدمهای مورد اعتماد خود را برای نظارت سیستمی بگمارند.
وی افزود: این نظارت دقیقترین، سالمترین و کم هزینهترین نظارتها خواهد بود و سازمانی مانند سازمان بازرسی هر قدر قوی باشد مطمئناً نمیتواند در حد یک بازرسی درون سازمانی موفق باشد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با تأکید بر بازرسیهای درون سازمانی گفت: هنگام بازرسیها به دستگاهها اعلام میکنیم که سازمان بازرسی آمده تا به شما کمک کند که نظارت درون سازمانیاش تقویت شود. مهم این است که خود دستگاه نظارت داشته باشد که اگر این اتفاق افتاد بازرسیها اثربخشتر خواهد بود. خدا وند نیز در قرآن میفرماید که خودتان محاسبه کنید. وگرنه کلانتر، شهربان و محتسب نمیتوانند آنچه در درون ما است را کنترل، بازرسی و جلوگیری کنند.
در یک مجموعه بهم پیوسته زندگی میکنیم نه جزیره
وی با بیان اینکه در بحثهای مدیریتی کشور دو توصیه دارم، گفت: هر کسی خود و خانواده شغلی و شخصی خود را کنترل و نگهداری کند. نکته دوم این است که بدانیم در یک مجموعه بهم پیوسته زندگی میکنیم، نه جزیره. ما یک مجموعه هستیم که این مجموعه روی هم تأثیر و تأثر میگذارد. اگر این مجموعه بهم پیوسته را با هم نبینیم هر قدر نقاط ضعف بازگو شود مشکلی حل نمیشود. اگر فکر کنیم جزیره ای هستیم، هر کسی در مسیر خود گام بر میدارد و حد امور رعایت نمیشود.
افزایش حجم مرتکبین جرم یک تهدید برای جامعه است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور به برخی تهدیدهای جامعه اشاره کرد و گفت: افزایش جرایم در جامعه؛ هم از نظر جرم انگاری و هم از نظر ارتکاب یکی از تهدیدهای جدی است. آخرین آمار مرکز پژوهشهای مجلس نشان میدهد که 1200 عنوان مجرمانه وجود دارد. حجم جرم انگاری و میزان مرتکبین جرم یک تهدید بزرگ و واقعی برای نظام قضایی، اجتماعی، امنیتی و نظام زندانبانی است. به همین دلیل تراکم جمعیت زندان مطرح است. اگر تراکم بالا باشد نمیتوان کاری کرد. نکته دیگر نوع تربیت، تعیین تکلیف متهمین، مجرمین و محکومین است. باید سه گروه تعیین تکلیف شوند ولی چون نظامات ما در این تعیین و تکلیفها مقداری کندی دارد سر ریز آن در زندان خود را نشان میدهد که این مسئله خود تبدیل به یک تهدید شده است.
گزارشها همچنان حکایت از وجود مواد مخدر در زندانها میکند
وی با بیان اینکه زندانی که در آن مواد مخدر بیاید تمام بنیانهای تربیتی و رفتاری زندان را بهم میریزد، تصریح کرد: در کشور به خاطر اینکه نمیتوان جلوی مواد مخدر را گرفت این مسئله، یک تهدید است. وقتی مواد مخدر به زندانی راه پیدا کرد نمیتوان کاری از پیش برد. گزارشها حکایت از وجود مواد مخدر در زندانها میکند. البته بخشی از آن طبیعی است.
جامعه فرد بازپروری و اصلاح شده در زندان را نمیپذیرد
پورمحمدی با اشاره به اینکه میزان وضعیت اجتماعی و نرخ بازگشت به زندان خود یک تهدید جدی است، افزود: جامعه توان پذیرش فردی که در زندان بازپروری و اصلاح شد را ندارد. مأموران نگهداری، کمبود مراقبین زندان، مأمور همراه و بدرقه زندانیها، نداشتن کادر مناسب و تربیت شده، کادر موظف و ... این همه تهدید است که این حوزه را آسیب پذیر کرده است. کمبود قضات ناظر بر زندان یکی از دغدغهها است که بارش بر دوش سازمان زندانها است.
«جرم زدایی» و «حبس زدایی» باید با جدیت بیشتری دنبال شود
رئیس سازمان بازرسی کل کشور خطاب به مدیران سازمان زندانهای کشور گفت: حجم تهدیدات شما فراوان است. حال در این وضعیت تکلیف و راه حل چیست؟! یک بحث توسط قوه قضاییه انجام میشود تا داستان جرم انگاری را مقداری تعدیل کنیم. بحث جرم زدایی و حبس زدایی دو سیاست است که قوه قضاییه تعقیب میکند که باید با جدیت بیشتری دنبال شود.
باید در وضع زندانها تغییر اساسی ایجاد کنیم
وی گفت: معتقدم ما از دو منظر باید در وضع زندانها تغییر اساسی ایجاد کنیم. یک اینکه حجم جمعیت کیفری و محبوس را کاهش دهیم. چون زندان در این حد نداریم. به هر حال ما یک نظام فرهنگی و تربیتی هستیم و باید جمعیت زندانی را کاهش دهیم. بنابراین اگر در زندان جای صد هزار زندانی باشد باید در این فضا پنجاه هزار زندانی نگهداری شود تا جای زندانی فراخ باشد، به کلاسهای آموزشی برود و وقتی بیرون بیاید به درد جامعه بخورد. بنابراین باید تلاش ما در کاهش جمعیت زندانی باشد در حالی که هم اکنون سه برابر ظرفیت زندانها زندانی داریم البته اشکال این بود که سالهای گذشته در حد نیاز و رشد جمعیت، زندان نساختهایم.
باید محکومین مواد مخدر و معتادین را از سایر زندانیان جدا کنیم
پورمحمدی راجع به تغییر اساسی دیگر وضع زندانها تشریح کرد: دوم اینکه در زندانهای ما موضوع مواد مخدر مطرح است و حدود چهل تا پنجاه درصد از میانگین زندانیهای کشور محکومین مواد مخدر هستند. خود بحث مواد مخدر در زندان، محکومین مواد مخدر و معتادین عارضه ای است که زندان را از وضعیت طبیعی خود خارج میکند. اگر این زندانیها را جدا کنیم هفتاد تا هشتاد هزار نفر از این جمعیت کم میشود و اگر سازمان زندانها بتواند ظرفیت زندانها را به 140 هزار زندانی افزایش دهد به تدریج به وضع مطلوب نزدیک میشود.
قانون «مدیریت شهری» را احیاء کنیم
وی با اشاره به اینکه اداره کل زندانهای تهران و استان البرز که بیشترین حجم زندانیهای کشور را در خود جای دادهاند حدود شصت میلیارد تومان بودجه دارند، تصریح کرد: در کشور قانونی به نام «مدیریت شهری» است که در برنامه سوم و چهارم تصویب و در برنامه پنجم نیز آمده ولی اجرا نمیشود. این قانون میگوید شهرها در همه نیازهای شهری باید در اختیار مدیران شهری باشد. یعنی شورای شهر و شهرداریها باید متکفل همه امور شهروندان برای زندگیشان باشند، غیر از مسایل حاکمیتی.
جمع آوری متکدیان و نگهداری معتادین حداقل کار مدیران شهری است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه «معاونت برنامه ریزی و توسعه منابع انسانی ریاست جمهوری، مجلس و مراکز دیگر کار کارشناسی کردند و به این نتیجه رسیدند که باید 23 وظیفه از دولت خارج و در اختیار مدیریت شهری قرار گیرد» خاطرنشان کرد: آموزش،ورزش، بهداشت، بهزیستی، کتابخانهها و بسیاری از خدمات مشابه به شهرداری و مدیریت شهری ملحق شود. یکی از مهمترین مسایل شهرها مباحث اجتماعی و فرهنگی شهر است. اگر بگوییم مثلاً آموزش و پرورش را نمیتوان به شورای شهر و شهرداریها واگذار شود و یا بهداشت و درمان سازمان بسیار گسترده است و واگذاری مدتی زمان میخواهد اما بچه های کف خیابان و معتادینی که ناهنجاری داشته و امنیت شهروندان را به خطر میاندازد؛ حداقل کار مدیریت شهری است. اگر شهری یک سری بی سرپرست و فقیر داشته باشد مسئولیت آنها به مدیریت شهری باز میگردد. از این جهت امور بهزیستی نیز باید به مدیران شهر واگذار شوند.
حدود 50 درصد زندانیان معتادین هستند که باید شهرداریها متکفل نگهداری آنها شوند
وی با اشاره به تلاشهای شهرداریهای مختلف برای زیباییهای بصری و فضای سبز ادامه داد: اگر ساختن پارکهای زیبا برای شهروندان کار شهرداری است آیا جمع آوری متکدیان و کمک به معلولین شهر جزو وظایف و اولویتهای مدیران شهری نیست؟! شهرداری تهران امروز نزدیک به چندهزار میلیارد تومان و شهرداری کرج هم بودجه زیادی دارد. این در حالی است که بودجه سازمان زندانهای این دو استان یعنی استانهای تهران و کرج تنها شصت میلیارد تومان است. پنجاه درصد زندانیان معتاد هستند. اگر این معتادین به زندانها بروند یعنی اینکه نمیتوان مجرمین و زندانیان پرخطر نگهداری شوند. شهرداری که دهها بلکه صدها پارک و مراکز تفریحی میسازد آیا نباید چند اردوگاه بسازد تا معتادین همان شهر نگهداری و بازپروری شود؟!
دولت، شورای شهر و شهرداریها هر چه زودتر قانون مدیریت شهری را اجرایی کنند
پورمحمدی تأکید کرد: ما به عنوان سازمان بازرسی معتقدیم دولت محترم اگر هر روز از این تصمیم عقب نشینی کند به فرهنگ و امور اجتماعی و اصلاح جامعه پشت کرده است. این مسئله اصلیترین وظیفه شورای شهرها به خصوص شورای شهر تهران و کرج است. شورای شهر که به فکر تزیینات پایین پلها است باید به فکر تکدیان شهر نیز باشد.
وی ادامه داد: مردم دوست ندارند در کف خیابانهای خود گدا و معتاد ببینند. مردم دوست ندارند خردسالان را سر چهارراهها در حال تکدی گری ببینند یا اینکه شبها کودکان را ببینند که در سطلهای زباله دنبال قوطیهای فلزی و دیگر اشیا هستند. نگویند بودجه نداریم. چند هزار میلیارد تومان در این شهر بودجه است. مقداری خرج حاشیهها را کم کنیم تا به این مسئله برسیم.
وی افزود: همین کار باید در استانها تعقیب شود. اگر این موضوع محقق شود صد هزار نفر از جمعیت زندانها کاسته میشود. عدد بودجه زندانها بزرگ و نجومی نیست. بنابراین باید زندان از دست اعتیاد نجات پیدا کند. قاچاقچی و فروشنده مواد مخدر باید به زندان برود اما نمیتوان معتاد عادی را وارد زندان کرد.
انتقال بهزیستیها به شهرداریها ضرورت دارد
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه «رفع مشکلات زندانها حتماً نیاز به اصلاح قوانین دارد» گفت: سازمان زندانها این مقوله را به صورت جدی تعقیب کند. سازمان بازرسی کل کشور نیز کمک میکند. چرا که راجع به این موضوع قانون داریم.
وی ادامه داد: زمان حضورم در وزارت کشور امور را طبقه بندی کرده و دو بار برای بازگردان مدیریت شهری به شهرداریها اقدام کردم که نشد. قدم اول برای این کار این است که بهزیستی را به شهرداریها بدهیم. بودجه بهزیستی را نیز به شهرداریها بدهیم تا معضل جرایم در کشور، زندانی و تربیت زندانیها صورت گیرد. اینها حلقاتی است که آخرش به زندان باز میگردد. اگر زندان نتواند کار خود را خوب تعقیب کند این حلقهها معیوب باقی میماند. این حلقات زمانی اصلاح میشوند که بتوانیم زندان را اصلاح کنیم. مهمترین مقوله نیز تراکم و ترکیب ناموزون جمعیت زندانی است. نفس اعتیاد و توزیع مواد مخدر در زندان مشکلات را چند برابر میکند.
پورمحمدی با اشاره به پیگیریهای گذشته خود راجع به انتقال امور شهری به شهرداریها گفت: این مقوله جدی است و نمیتوانیم از آن فاصله بگیریم. من از زمان وزارت کشور این بحث را تعقیب میکردم. الآن هم به خاطر مسایل فراتر از بحث زندانها این کار را دنبال میکنم. اما بحث زندانها حائز اهمیت بسیار است.
وی خطاب به مدیران زندانهای کشور گفت: کار شما را مقدس و ارزشمند میدانیم. به تعبیر حضرت امام خمینی(ره) کار اصلاح، کار انبیاء است. انشاء الله خدا به شما توفیق بدهد. امیدوارم خسته نشوید چرا که تحت فشارهای بسیار هستید.
غرب، پررویی و دریدگی را از حد و مرز گذرانده است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به شرایط روز کشور گفت: همه از وضعیتی که دشمن میخواهد بر ما تحمیل کند که بخشی را نیز تحمیل کرده، آگاهی داریم. شرایط فعلی از نظر فشار، تحمیل و برخورد جزو سختترین شرایطی است که در طول تاریخ انقلاب است. غیر از داستان جنگ که شرایط سخت خود را داشت امروز شرایط دشواری را پشت سر میگذاریم. امروز در سختترین و بدترین برخوردهای جهانی قرار داریم. وقتی به فضای سیاسی میآییم با قطع نامهها، حصرها، تحریمها و مصاحبهها روبرو هستیم. به خاطر موضوعات مختلف در سازمان ملل و اتحادیه اروپا علیه ما قطع نامه صادر میشود. اقدامات دستگاه اجرایی و قضایی داخل کشور را بهانه قطع نامه قرار داده و قیم مآبانه به قضات ما اعلام میکنند که چرا این حکم را صادر کردی؟! اموالی اینجا نداری ولی سمبلیک اموالت را توقیف میکنیم. به عبارت دیگر غرب پررویی و دریدگی را از حد و مرز گذرانده است.
غرب در حقوق بشر سیاست دوگانه دارد
وی ادامه داد: اساساً تمام عرفهای مقبولی که خودشان قرار دادهاند را برهم زدهاند. اساساً غربیها همیشه این طورند. قانون خوب است تا زمانی که منافعشان تأمین شود. اخلاق خوب است تا آنها منفعت یابند. اگر منفعت و جایگاهشان کوچکترین آسیبی ببیند نه اخلاق میفهمند، نه به قانون و قاعده ملتزم هستند و نه بر ادعاهای خود پایبندند. بی محابا همه را زیر پا گذاشته و از هیچ کس نیز خجالت نمیکشند.غرب در این موقعیتها چشم خود را روی همه چیز بسته و همه چیز را زیر پا میگذارند.
پورمحمدی با اشاره به بهانه های سیاسی و حقوق بشری غرب علیه ایران تصریح کرد: برخورد دوگانه غرب علیه ما در حالی صورت میگیرد که این قدر وضع دنیا رسوا است که در روز روشن در کشورهای مختلف ملتها را میکشند. ما را متهم میکنند که دو سال قبل در یک درگیری فردی در ایران کشته شده است ولی در روز روشن آدم میکشند ولی هیچ واکنشی نشان نمیدهند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به فشار رسانه ای غرب علیه کشورمان گفت: فردی تنها ده ثانیه با تلویزیون پرستیوی مصاحبه کرده است. بعد این فرد را مجبور میکنند همان ده ثانیه را تکذیب کرده و اعلام کند تحت فشار این حرفها را زده است. در حالی که رسانه های آنها حتی در توهین به تمام مقدسات آزاد هستند ولی اجازه ندارند حرفهای ما را منتقل کنند. تمام دعوا و حرف ما با رسانه های آنها این است که چرا به مقدسات توهین میکنند. مجوز دفتر پرس تی وی در لندن که مدعی است مهد آزادی دنیا است بسته میشود، اما هنگامی که دادستان ما دستور توقف فعالیت دو سایت را که علیه مسئولین دروغ گفت را میدهد او را تحریم و تحت تعقیب قرار میدهند.
ادعای آژانس راجع به فعالیتهای هسته ای ایران بی اساس است
وی ادامه داد: تمام گزارشها و بازرسیها نشان میدهد فعالیتهای هسته ای ما هیچ انحرافی ندارد. دوباره امسال رییس کل آژانس بینالمللی هسته ای اعلام میکند که در فعالیتهای ما رگه های نظامی دیده میشود. این در حالی است که هیچ سند و مدرکی ارائه نمیکند. بعد از آن هم بیانیه تندی علیه کشور ما صادر کرده و تلاش میکنند به دنبال آن پرونده ما را به شورای امنیت بفرستند.
نظام سرمایه داری به استیصال افتاده است
پورمحمدی گفت: مقام معظم رهبری طی روزهای گذشته فضای کنونی را برای ما بسیار شفاف کردند. رهبری هراس آنها از بیداری اسلامی و مباحث داخلی آنها را تشریح کردند.غرب در حال از دست دادن نقطه های نفوذ و سرکوب خود در منطقه و جهان است. این نگرانی نیز کاملاً محسوس است. نظام امپریالیستی و سرمایه داری غرب به چالش و استیصال افتاده است. طبعاً باید جایی که مصدر این امور است را نشانه رفته، برخورد و تحت فشار دهند.
وی با بیان اینکه هر چند شرایط بسیار سخت است اما اینکه دشمن بتواند به اهداف خود برسد این چنین نیست، گفت: چون شرایط کشور ما نیز تغییر کرده است. به رغم مشکلات و گرفتاریها ظرفیت و توانمندی جدیدی در ابعاد مختلف در کشور ایجاد شده است. بنابراین این طور نیست که به راحتی برابر این فشارها از پای در بیاییم.
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