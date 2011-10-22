تجهیز فرودگاه پارس آباد در گرو آزادسازی سند ملکی است

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی صفایی ظهر شنبه در جلسه بررسی توسعه و مشکلات فرودگاه پارس آباد با حضور فرماندار این شهرستان اظهار داشت: آزاد سازی سند مالکیت فرودگاه این شهرستان مهمترین راه رفع مشکلات توسعه آن است.

وی اضافه کرد: با حل مشکل سند مالکیت اراضی این فرودگاه، راه برای تجهیز فرودگاه این شهرستان به امکانات روز پروازی هموارتر خواهد شد.

مدیرکل فرودگاه های استان متذکر شد: بی شک با توسعه و گسترش فرودگاه پارس آباد، عمران و آبادانی و پیشرفت این شهرستان در زمینه های مختلف شتاب خواهد گرفت.

وی با اشاره به نصب تجهیزات پیشرفته طی سال گذشته از خرید و واگذاری دستگاه کمک ناوبری این فرودگاه خبر داد و افزود: این سیستم در آینده نزدیک نصب و راه اندازی می شود.

به گفته صفایی فرودگاه امن و دارای امکانات پیشرفته، زیر ساختهای مناسب آژانسهای هواپیمایی را برای برقراری و یا افزایش پروازها گسترش می دهد.

فرماندار پارس آباد نیز در این جلسه با اشاره به شرایط مناسب و مطلوب آب و هوایی این شهرستان ابراز داشت: این شرایط اجازه پرواز در تمام فصول سال را از این فرودگاه امکان پذیر کرده است.



ولی کریمی تصریح کرد: در صورت تجهیز و ایجاد امکانات پروازی مطابق با استانداردهای بین المللی، فرودگاه پارس آباد جایگزین مناسب و خوبی برای فرودگاه های تبریز و اردبیل در مواقع ضروری و شرایط بد جوی است.



فرودگاه پارس آباد به عنوان یکی از فرودگاههای اقماری آذربایجان شرقی جزو زیر مجموعه تاسیسات و امکانات شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان بوده و در سال 81 از این شرکت منفک و تحویل شرکت مادر تخصصی فرودگاههای کشور شده است.