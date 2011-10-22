ناگفته ها به روایت تصویر ؛ شیرین کاری سارکوزی با کلت طلای قذافی

اولین تصویر امروز مربوط به شیرین کاری رئیس جمهور فرانسه و حرکات عجیب و غریب او در آکادمی نظامی پاریس است.

"نیکلا سارکوزی" که از زمان روی کار آمدن همواره دنباله رو آمریکا بوده، با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری فرانسه همانند اوباما قصد دارد با انجام حرکات عجیب و غریب هواداران خود را افزایش بدهد.

دومین تصویر امروز مربوط به تصاویر زیبایی است که در فصل پائیز و بواسطه مهاجرت حیوانات مختلف در طبیعت خلق می شود.

تصویر بعدی مربوط به منفور بودن "جرج بوش" رئیس جمهور سابق آمریکا در جهان به رغم گذشت نزدیک به 3 سال از پایان دوران ریاست جمهوری اوست.

جرج بوش در روزهای پایانی هفته گذشته به انگلیس سفر کرد و این در حالی بود که یک روز قبل از آن برخی با ارائه درخواست به سازمان عفو بین الملل و دیگر نهادهای بین المللی خواستار پیگرد و بازداشت او شده بودند. ورود بوش به انگلیس همزمان بود با تجمع عده ای در مقابل محل اقامت وی .

تصویر بعدی مربوط به رسیدن سیل تایلند به پایتخت این کشور و افزایش تلفات آن است.

سیل تایلند از چند هفته قبل آغاز شده و روز گذشته به بانکوک رسید. این سیل تا کنون بیش از 400 کشته برجای گذاشته است.

و آخرین تصویر امروز مربوط به اسلحه کمری طلای قذافی است.

معمر قذافی دیکتاتور لیبی، روز پنجشنبه پس از آنکه هفت ماه جنگنده های ناتو لیبی را بمباران می کردند به دام انقلابیون افتاد و کشته شد و وسایل شخصی و گران قیمت او که زمانی برای فخر فروشی به دیگران استفاده می شد در اختیار مردم لیبی قرار گرفت.