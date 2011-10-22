کلیات اجرایی ۲۸ طرح اشتغالزا در چهارمحال و بختیاری تصویب شد

حمید رضا فروزنده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای اجرای این طرح ها ۱۴ میلیارد و ۳۱۳ میلیون ریال تسهیلات اختصاص داده شد.



وی تاکید کرد: با اجرای طرح های یاد شده زمینه ایجاد ۳۱۱ فرصت شغلی جدید در چهارمحال و بختیاری فراهم می شود.



معاون برنامه ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: تسهیلات مورد نیاز برای اجرای ۱۹ طرح از محل تسهیلات مشاغل خانگی و برای بقیه طرح ها از محل اعتبارات بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین پرداخت می شود.



