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۳۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۵۸

فروزنده:

کلیات اجرایی ۲۸ طرح اشتغالزا در چهارمحال و بختیاری تصویب شد

کلیات اجرایی ۲۸ طرح اشتغالزا در چهارمحال و بختیاری تصویب شد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: اعضای کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری چهارمحال و بختیاری کلیات اجرایی ۲۸ طرح را تصویب کردند.

حمید رضا فروزنده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: برای اجرای این طرح ها  ۱۴ میلیارد و ۳۱۳ میلیون ریال تسهیلات اختصاص داده شد.
 
وی تاکید کرد: با اجرای طرح های یاد شده زمینه ایجاد ۳۱۱ فرصت شغلی جدید در چهارمحال و بختیاری فراهم می شود.
 
معاون برنامه ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری افزود: تسهیلات مورد نیاز برای اجرای ۱۹ طرح از محل تسهیلات مشاغل خانگی و برای بقیه طرح ها از محل اعتبارات بنگاه های کوچک اقتصادی زودبازده و کارآفرین پرداخت می شود.
 
 

کد مطلب 1440154

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