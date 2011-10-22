کمیته های تخصصی کمیسیون فرهنگی ورامین تشکیل شد

حجت الاسلام سید احمد حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای برنامه ریزی و اتخاذ تصمیمات مناسب در کمیسیون فرهنگی این شورا، کمیته های تخصصی تشکیل و مسئولان آن معرفی شدند.

وی افزود: با توجه به حجم گسترده طرحها و لوایح این کمیسیون و نیاز به بررسی کارشناسانه و اتخاذ تصمیمات معقول و منطقی، کمیته های چهارگانه این کمیسیون به نامهای کمیته علمی و آموزشی با مدیریت حسین خلیلی، کمیته بهداشت و درمان با مدیریت بهزاد حسینی، کمیته فرهنگی و اجتماعی با مدیریت بیژن خانی و کمیته ورزش و جوانان با مدیریت جعفر اردستانی آغاز به کار کردند.

این مسئول اظهار داشت: نامه ها و لوایح ارسالی به این کمیسیون ابتدا در کمیته های مربوطه بررسی و پس از کارشناسی و مشخص کردن نقاط قوت و ضعف آن، برای تصمیم گیری نهایی در کمیسیون فرهنگی مطرح می شوند.

وی اضافه کرد: این کمیسیون آماده دریافت پیشنهادات شهروندان و صاحب نظران حوزه فرهنگ بوده و امیداست بتوان با استفاده از ظرفیتهای موجود و پتانسیلهای نخبگان فرهنگی شهر ورامین در بیان نظرات و اتخاذ تصمیمات کارگشا و مؤثر، قدمهای مثبت برداشت.