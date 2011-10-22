دو جاسوس روسی در آلمان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، در این گزارش آمده که این نخستین مورد دستگیری جاسوسان روسیه در آلمان پس از اتحاد منطقه شرقی و این غربی این کشور بشمار می رود.

مجله اشپیگل با اعلام این خبر نوشت: این جاسوسان یک زن و یک مرد هستند که زن و شوهر بودند و روز سه شنبه زمانی که پلیس به خانه آنها در بالینگن بین اشتوتگارت و کلن در غرب آلمان هجوم برد دستگیر شدند

زن جاسوس در هنگام گوش دادن به پیام های رمز دستگیر شده است.

این دو که اتهام جاسوسی علیه خود را رد می کنند نام آلمانی و گذرنامه اتریشی دارند که در آنها محل تولد مرد آرژانتین و محل تولد زن پرو ذکر شده و مشخص شده که جعلی بوده اند.

اشپیگل عنوان کرده که این زوج برای کا.گ.ب کار می کردند و هم اکنون از سازمان اطلاعات خارجی روسیه دستور می گیرند.

گفته می شود که آمریکا به آلمان درباره فعالیت جاسوسان خارجی در این کشور هشدار داده بود.