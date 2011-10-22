دهیاران نقش مهمی در آگاه سازی مردم در اجرای سرشماری دارند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد کاظمی اظهار داشت: دهیاران و شوراهای اسلامی در آگاه سازی مردم از اجرای طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن و مشارکت مردم مناطق روستایی در تهیه آمار صحیح نقش بسزایی دارند.

وی تاکید کرد: آمار صحیح و به روز بستر مناسب برای برنامه ریزی، تصمیم گیری و توسعه بخشهای مختلف و توزیع عادلانه منابع میان مردم را فراهم می کند.



فرماندار شهرکرد از حضور ۴۰۰ عامل اجرایی برای برگزاری این طرح در شهرستان شهرکرد خبرداد و افزود: از این تعداد ۲۲۹ نفر آمارگیر، ۵۵ نفر مسئول گروه، ۵۵ نفر کارشناس بازبین و ۱۱ نفر کارشناس فنی و دیگر رده ها را تشکیل می دهند.

کاظمی تصریح کرد: در طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن در شهرستان شهرکرد اطلاعات خانوار ۱۲ شهر و ۵۰ آبادی جمع آوری می شود.



