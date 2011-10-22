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۳۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۴۳

16 بخش خبری از استودیوی جدید شبکه خبر پخش می‌شود

16 بخش خبری از استودیوی جدید شبکه خبر پخش می‌شود

با راه‌اندازی استودیو جدید شبکه بین‌المللی خبر 16 بخش خبری نیمه مشروح و کوتاه شبکه خبر از این استودیو برای بینندگان داخل و خارج از کشور پخش می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، استودیو جدید شبکه خبر که در تحریریه پخش خبر واقع شده است، با بهره گرفتن از دکور و نورپردازی حرفه‌ای ضمن پخش اخبار، گوشه‌ای از تلاش همکاران تحریریه‌های مختلف را به تصویر می‌کشد. بهره گیری از تحریریه در پس زمینه گوینده حس زنده بودن خبر را بیش از پیش به بیننده منتقل می‌کند.
 
همچنین در این استودیو برای صبح ، عصر و شب نور پس زمینه متغیر در نظر گرفته شده است. در استودیو جدید شبکه در16زمان و بخش خبر نیمه مشروح 15 دقیقه‌ای و کوتاه پنج دقیقه‌ای پخش می‌شود.
 
پنج بخش خبری مشروح، 10 بخش خبری ورزشی، سه بخش خبری بازار و تجارت، دو بخش خبری انگلیسی و بخش‌های زنده هواشناسی، گفتگوی روز، دو نیم ساعت و صبح با خبر نیز از دیگر استودیوهای شبکه خبر پخش می‌شود.
کد مطلب 1440168

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