  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۳۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۶

برگزاری جشنواره در دیماه/

مهلت ارسال آثار به جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی تمدید شد

مهلت ارسال آثار به جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی تمدید شد

مهلت ارسال آثار محققان برجسته داخلی، محققان ایرانی مقیم خارج کشور برای شرکت در هفدهمین جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی تا 30 آبان ماه تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره از جشنواره با مشارکت محققان برجسته داخلی، محققان ایرانی مقیم خارج کشور و محققان کشورهای عضو آیسسکو به منظور تجلیل از پژوهشگران و معرفی فعالیتهای برتر علوم پزشکی با تاکید بر جنبه‌های نوآوری در دی ماه امسال برگزار می‌شود.

انتخاب برگزیدگان جشنواره بر اساس شاخص هایی همچون مقاله تا 60 درصد امتیاز و کارنامه تحقیقاتی پنج ساله اخیر تا 40 درصد امتیاز خواهد بود که در بخش مقاله اولویت موضوع و ضرورت اجرا، نوآوری، کاربردی بودن یا تولید علم، کیفیت متدولوژی، اعتبار نشریه و مقاله، حجم کار و مشارکتی بودن تحقیق از شاخص های مورد ارزیابی می‌شود.

دانشگاه‌ها و دانشکده های علوم پزشکی، مراکز تحقیقاتی، مراکز رشد فناوری، مجلات و کمیته های دانشجویی نمونه از طریق معاونت تحقیقات و فناوری ارزشیابی و معرفی می شوند و در بخش نشریات علوم پزشکی ارسال درخواست شرکت در جشنواره الزامی است.

متقاضیان شرکت در جشنواره می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم های ثبت نام به نشانی الکترونیکی http://razi.hbi.ir  مراجعه و مدارک تکمیل شده را از طریق پست و یا پست الکترونیکی به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

کد مطلب 1440169

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها