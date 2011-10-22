مهلت ارسال آثار به جشنواره تحقیقاتی علوم پزشکی رازی تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، این دوره از جشنواره با مشارکت محققان برجسته داخلی، محققان ایرانی مقیم خارج کشور و محققان کشورهای عضو آیسسکو به منظور تجلیل از پژوهشگران و معرفی فعالیتهای برتر علوم پزشکی با تاکید بر جنبه‌های نوآوری در دی ماه امسال برگزار می‌شود.

انتخاب برگزیدگان جشنواره بر اساس شاخص هایی همچون مقاله تا 60 درصد امتیاز و کارنامه تحقیقاتی پنج ساله اخیر تا 40 درصد امتیاز خواهد بود که در بخش مقاله اولویت موضوع و ضرورت اجرا، نوآوری، کاربردی بودن یا تولید علم، کیفیت متدولوژی، اعتبار نشریه و مقاله، حجم کار و مشارکتی بودن تحقیق از شاخص های مورد ارزیابی می‌شود.

دانشگاه‌ها و دانشکده های علوم پزشکی، مراکز تحقیقاتی، مراکز رشد فناوری، مجلات و کمیته های دانشجویی نمونه از طریق معاونت تحقیقات و فناوری ارزشیابی و معرفی می شوند و در بخش نشریات علوم پزشکی ارسال درخواست شرکت در جشنواره الزامی است.

متقاضیان شرکت در جشنواره می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت فرم های ثبت نام به نشانی الکترونیکی http://razi.hbi.ir مراجعه و مدارک تکمیل شده را از طریق پست و یا پست الکترونیکی به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.