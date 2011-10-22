پیشتازی کمانداران کره جنوبی و ایران در پایان روز سوم مسابقات

به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز از رقابتهای تیراندازی باکمان قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک لندن امروز شنبه با برگزاری فینال انفرادی کمانهای ریکرو و کامپوند مردان در سایت دو المپیکی آزادی تهران پیگیری شد. در پایان مسابقات امروز، تیمهای کره جنوبی و ایران با کسب دو طلا و یک نقره پیشتاز رقابتهای تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا در تهران هستند. تیم ژاپن هم با یک طلا و دو نقره همراه با مالزی در رده سوم و چهارم قرار دارند.
رده بندی نهایی تیمها در بخشهای مختلف تا به امروز به این ترتیب است:
میکس کامپوند: 1- کره جنوبی، 2- ایران و 3- تایلند
میکس ریکرو: 1- قزاقستان، 2- ژاپن و 3- چین
ریکرو تیمی مردان: 1- مالزی، 2- چین و 3- قزاقستان
ریکرو تیمی زنان: 1- ژاپن، 2- مغولستان و 3- هند
کامپوند تیمی مردان: 1- ایران، 2- کره جنوبی و 3- قزاقستان
کامپوند تیمی زنان: 1- کره جنوبی، 2- مالزی و 3- هند
کامپوند انفرادی مردان: 1- ایران، 2- مالزی و 3- کره جنوبی
ریکرو انفرادی مردان: 1- مالزی، 2- ژاپن و 3- چین تایپه
رده بندی تیمها براساس توزیع مدالها تا پایان روز سوم مسابقات به این شرح است:
1- کره جنوبی با کسب 2 مدال طلا و یک نقره
2- ایران با کسب 2 مدال طلا و یک نقره
3- ژاپن با کسب یک مدال طلا و 2 نقره
4- مالزی با یک مدال طلا و 2 نقره
5- قزاقستان با کسب یک مدال طلا و 2 برنز
6- چین با کسب یک مدال نقره و یک برنز
7- مغولستان با کسب یک نقره
8- هند با کسب 2 مدال برنز
9- تایلند با کسب یک مدال برنز
10- چین تایپه با کسب یک مدال برنز
یکشنبه اول آبانماه در ادامه رقابتهای تیراندازی با کمان قهرمانی آسیا کمانداران در بخش حذفی انفرادی زنان در دو کمان ریکرو و کامپوند به مصاف هم می روند.
هفدهمین دوره مسابقات تیراندازی باکمان قهرمانی آسیا و انتخابی المپیک لندن از 28 مهر تا دوم آبانماه در تهران برگزار می شود.
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