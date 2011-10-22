حضور رئیس جمهور در 8 شهر خراسان جنوبی/ 15 مصوبه دولت اجرایی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر، قهرمان رشید ظهر شنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه سفر چهارم رئیس جمهور به استان صبح سه شنبه آغاز می شود، اظهارداشت: وی در جمع مردم تمامی شهرستانهای استان حضور خواهد یافت.

وی با بیان اینکه سفر رئیس جمهور به خراسان جنوبی سه روز به طول خواهد انجامید، ادامه داد: شرکت در کارگروه اشتغال و توسعه سرمایه گذاری، حضور در جلسه هیات دولت، دیدار با خانواده شهدا و ایثارگران، برگزیدگان و مدیران اجرایی استان، دیدار با روحانیان و انجام گفت و گوی زنده تلویزیونی و رادیویی با مردم از طریق شبکه استانی از برنامه های رئیس جمهور به استان است.

رشید افتتاح سه هزار و 700 واحد مسکونی مهر در شهرستان های بیرجند و قاین و همچنین بهره برداری از پست 400 کیلو وات بیرجند با اعتباری بالغ بر 300 میلیارد ریال را از دیگر برنامه های دور چهارم سفر رئیس جمهور به این استان عنوان کرد.

وی بیان کرد: در این سفر اعضای هیئت دولت ضمن سفر به شهرستان های استان، روند پیشرفت مصوبات دور اول، دوم و سوم سفرهای استانی را بررسی و مشکلات، کمبودها و راه‌های تسریع در روند اجرای مصوبات را در مناطق مختلف استان پیگیری می کنند.

15 مصوبه سفر های قبلی دولت در استان اجرایی نشده است

رشید با تاکید بر اینکه مقدمات سفر چهارم رئیس جمهور به خراسان جنوبی از نیمه شهریور فراهم شده است، عنوان کرد: این سفر در راستای بررسی مصوبات سفرهای سه گانه قبل و انتخاب طرح جایگزین برای مصوبات سفرهای قبلی که زمینه اجرایی آن در استان فراهم نیست، انجام می شود.

وی با اشاره به اینکه از مصوبات سفر سوم تا کنون 30 درصد اجرایی شده است، ادامه داد: در مجموع سه سفر قبلی دولت مصوبه تا کنون اجرایی نشده است.

وی در خصوص عدم اجرایی نشدن مصوبات قبلی گفت: مصوبه ایجاد پتروشیمی در چهار منطقه استان و بحث فولاد در شهرستان های سرییشه، بیرجند و فردوس به دلایل عدم توجیه اقتصادی و کار کارشناسی قابلیت اجرایی در استان را نداشته اند لذا در همین راستا مصوبات جایگزین با اعتبارات خوب به هیئت دولت پشنهاد شده است.

نماینده عالی دولت در خراسان جنوبی ایجاد راه آهن در این استان را از دیگر مصوبات اجرایی نشده سفرهای قبلی هیئت دولت به استان عنوان کرد و گفت: اعتبار اختصاص یافته برای اجرای مصوبه در سه استان" خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان و خراسان جنوبی" کم بوده است بنابراین با پیشرفت بسیار کندی همراه است.

وی گفت: در این سفر تلاش می کنیم راه آهن از خراسان جنوبی آغاز شود.

خراسان جنوبی در زمینه زیرساختهای توسعه محروم است

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه این استان در زمینه برخورداری از زیر ساختهای توسعه جزء استانهای محروم است، اظهار امیدواری کرد: در این سفر اقدامات مناسبی برای استان صورت گیرد.

وی ایجاد اشتغال و مسکن را از دیگر نیازهای استان عنوان کرد و افزود: ایجاد شغل بعد از ساخت مسکن برای مردم، یکی از مهمترین تعهدات دولت است که در همین راستا بیکاری باید تا پایان سال 92 به صفر برسد.