به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر سفر سه روزه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به قرقیزستان و تاجیکستان که روز گذشته به پایان رسید دارای حواشی جالبی بود.

* رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به دعوت رئیس مجلس قرقیزستان صبح چهارشنبه 27 مهرماه در راس یک هیئت پارلمانی به بیشکک پایتخت قرقیزستان وارد شد.

* لاریجانی در این سفر با رئیس جمهور و رئیس مجلس نمایندگان قرقیزستان دیدار و در رابطه با مسائل مهم سیاسی و اقتصادی گفتگو کرد.

* حضور در دانشگاه قرقیزستان و سخنرانی در جمع دانشجویان این دانشگاه و پوشیدن لباس محلی این کشور در مراسم اعطای دکترای افتخاری فلسفه از طرف دانشگاه ملی قرقیزستان به علی لاریجانی که خود دارای مدرک دکترای همین رشته است از نکات جالب این سفر بود.

* کشور قرقیزستان دارای 5.5 میلیون جمععیت و 195 هزارکیلومتر مربع وسعت است. مردم این کشور اکثرا مسلمان هستند.

* پس از ورود به بیشکک پایتخت قرقیزستان آنچه بیش از همه نظر تیم خبرنگاران جلب می کرد ساختار کمونیستی این شهر بود. خانه های کوچک و سیمانی با سقف های شیروانی و مردمی که ساکت و مات و مبهوت از حرکت ماشین های سیاسی در خیابان های خلوت شهر خود متعجب بودند.

* رفتار خبرنگاران قرقیزی بسیار جالب بود. آنها بسیار ساکت و آرام بودند . در طول بازدید لاریجانی از آتابیت از جای خود تکان نخورند، تیم حفاظت قرقیزستان از خبرنگاران ایرانی هم توقع داشتند مانند تیم خبری خودشان ساکت و آرام بوده و کاملا تحت فرمان آنها باشند، البته به این آرزوی خود دست نیافتند.

* مجموعه یادگار آتابیت در سال 2000 به یاد قربانیان دهه سوم قرن گذشته بنا شده است. در این محل تعداد زیادی از روشنفکران و شخصیت های فرهیخته قرقیزستان مدفون هستند، یکی از مسئولان سابق کمیته امنیت شوروی قبل از مرگش اطلاعاتی در رابطه با آن سالهای مخوف از جمله محلی که اجساد قربانیان آن سالهاست در آنجا سوزانده شده اند را اعلام کرده اند. بعد از فروپاشی شوروی حفاری هایی در محل مورد نظر صورت گرفت و تعداد 137 اسکلت سوخته شده کشف شد. این اسکلت ها پس از بررسی به محل آتابیت (قبرستان پدران) انتقال یافته و در این محل مجددا دفن شد.

* بنابر آمار رسمی در بایگانی های قرقیزستان طی دهه 30 قرن نوزدهم بیش از 10 هزار نفر شهروند قرقیزستانی اعدام شده اند و تعداد کل کشته شدگان شوروی در آن زمان به 12 میلیون و 500 هزار نفر می رسد.

* مذاکرات مقامات ایران و قرقیزستان حول محور واردات گوشت از قرقیزستان وصادرات خدمات فنی مهندسی مانند سدسازی و ساخت نیروگاه به وسیله متخصصان ایرانی در این کشور صورت گرفت.

* سفر به تاجیکستان برنامه دیگر رئیس مجلس شورای اسلامی بود. لاریجانی پنجشنبه بعدازظهر بیشکک را به مقصد دوشنبه پایتخت تاجیکستان ترک کرد.

* تاجیکها به زبان فارسی صحبت می کنند و از نظر چهره ظاهری نیز بسیار شبیه به ایرانیان هستند.

* تاجیکستان کشوری 5 میلیون نفری است که دوشنبه پایتخت آن نیز حدود 800 هزار نفر جمعیت دارد.

* نکته قابل تعجب و تامل در دوشنبه این بود که زنان با سنین مختلف حتی زنان سالخورده به عنوان رفتگر و باغبان در مناطق مختلف این شهر کار می کردند.

* "اقبال" که از طرف وزارت خارجه تاجیکستان با تیم خبری ایران همراه بود علت فعالیت زنان تاجیک در شغل های بعضا سطح پائین را بیکاری مردان عنوان کرد و گفت که مردان تاجیک برای کار به روسیه سفر می کنند و بعضا هرگز به کشور باز نگشته و همسر و فرزندان خود را با کوهی از مشکلات رها می کنند.

* بیکاری در این کشور 5 میلیونی بزرگترین معضل اقتصادی است که مردم با آن دست و پنجه نرم می کنند. صنعت و تولیدات در این کشور پس از استبداد کمونیستها فرصتی برای تنفس و توسعه پیدا نکرده و حتی جوانان این کشور به علت گرانی هزینه دانشگاهها برای ادامه تحصیل مجبورند سالها در روسیه به کارهای سطح پایین تن دهند تا بتوانند با پس انداز مقدار قابل توجهی پول به کشور خود بازگشته و ادامه تحصیل دهند.

* رایزنی رئیس مجلس شورای اسلامی با رئیس مجلس تاجیکستان و رئیس جمهور این کشور حول محور انتقال آب از تاجیکستان به ایران و در مقابل مطالعه انتقال گاز از ایران به تاجیکستان بود.

* رئیس مجلس شورای اسلامی همه دیدارهای خود بر خویشاوندی دو ملت ایران و تاجیکستان و بر لزوم حمایت کشورهای اسلامی از انقلاب های منطقه تاکید می کرد.

* علی لاریجانی در دیدار با مقامات مختلف کشور قرقیزستان و تاجیکستان بر لزوم انتقال تکنولوژی سدسازی ، نیروگاه، نانو و بایو به این دو کشور و لزوم تسهیل عملیات بانکی و لغو روادید برای فعالیت تجار و بخش خصوصی در این دو کشور تاکید کرد.

* اظهارات وزیرامورخارجه تاجیکستان را می توان نمایانگر روابط مهم و دوستانه دو کشور ایران و تاجیکستان دانست ، همراه خان ظریفی در دیدار با رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: روابط با ایران برای ما افضل بر روابط با سایر کشورها است.

* مردم تاجیکستان لاریجانی را با کلمه "با بیایید" (دوباره بازگردید) بدرقه کردند.