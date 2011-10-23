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۱ آبان ۱۳۹۰، ۹:۴۲

سالن ورزش باستانی شهرداری مشهد بازسازی شد

سالن ورزش باستانی شهرداری مشهد بازسازی شد

مشهد - خبرگزاری مهر: مدیر منابع انسانی و پشتیبانی شهرداری مشهد گفت: سالن ورزش باستانی شهرداری مشهد با اعتباری بالغ بر 650 میلیون ریال بازسازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جواد اصغری با اشاره به اینکه سالن ورزشی باستانی توسط اداره توسعه و نگهداری ساختمان ها و تاسیسات شهرداری مشهد مورد طراحی و بازسازی مجدد قرار گرفته است، افزود: بهره برداری از سالن باستانی برای کارکنان شهرداری و عموم مردم آزاد است.

وی افزود: بکارگیری معماری اسلامی ایرانی برای پوشش سقف اصلی سالن، اصلاح سیستم روشنایی و پیش بینی نورپردازی ویژه در شب، بازسازی آبدارخانه و سرویس بهداشتی، بازسازی جایگاه مرشد از جمله اقدامات انجام شده است.

وی افزود: نوسازی فضاهای پشتیبانی، بازسازی محیط بیرونی سالن متناسب فضاهای ورزشی، بازسازی جایگاه تماشاچیان، جایگاه تشریفات و پوشش کف و بدنه داخلی، تعویض پوشش کف سالن و نصب صندلی تماشاچیان در سالن، از مهم ترین اقدامات در بازسازی این مجموعه بوده است.

کد مطلب 1440214

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