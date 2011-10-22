ارائه خدمات نوین در کتابخانه ها به افزایش سرانه مطالعه کمک می کند

به گزارش خبرنگار مهر، طاهر مشایخ ظهر شنبه در مراسم افتتاح کافی نت کتابخانه دبیر سیاقی در شهر محمدیه اظهارداشت: برای عقب نماندن از حرکت سریع پیشرفت علم و تکنولوژی در جهان باید در زمینه های مختلف فرهنگی، علمی و اجتماعی به روش های نوین مجهز شد.

وی افزود: کتابخانه ها به عنوان بازوی مهم فرهنگی کشور نیازمند بهره گیری از طرح ها و برنامه های جدید و جذاب خدمات رسانی هستند لذا باید شرایط و امکانات موجود در کتابخانه ها به گونه ای ارتقاء یابد که موجب جلب رضایت حداکثری مراجعان شود.

این مسئول تصریح کرد: مسئولان کتابخانه ها می توانند در راستای ارتقاء کیفیت فعالیتها از نقطه نظرو پیشنهادات مراجعان استفاده کرده و آنها را مورد بررسی کارشناسی قرار داده و به کار گیرند.

مشایخ اضافه کرد: زمانی که نوجوانان و جوانان امکان استفاده از خدمات متنوع و جذابی را از طریق مراجعه به کتابخانه پیدا کنند، با اشتیاق بیشتری اوقات خود را در این مکان سپری خواهند کرد و برخورد خوب کتابداران هم در افزایش مراجعه مردمی به کتابخانه ها مهم و تاثیرگذار است.

بخشدار محمدیه یادآورشد: کتابدار باید الگو و نمونه افرادی با سطح بالای فرهنگ و شعور اجتماعی باشد تا بتواند در جذب گروههای مختلف موثر عمل کند که خوشخبتانه در کتابخانه های این بخش این مسئله مشاهده می شود.

وی در ادامه گفت: راه اندازی کتابخانه در شهرهای بیدستان و شریف آباد از مهمترین برنامه های بخشداری است که زمین های مناسبی نیز برای آن ها در نظر گرفته شده که امیدواریم با حمایت های همه جانبه مسئولان به زودی ساخت این کتابخانه ها آغاز شود.

مشایخ اضافه کرد: از دیگر اولویتهای فرهنگی بخشداری محمدیه احداث یک مجمتع فرهنگی مجهز در شهر جدید مهرگان است که در آینده نزدیک محقق می شود.

این مسئول تمهید بازدید مسئولان و کارکنان ادارات محمدیه از کتابخانه ها را از برنامه های هفته کتاب در این شهر ذکر کرد و گفت: بخشداری محمدیه از فعالیت ها و طرح های کتاب و کتابخوانی حمایت می کند تا باهم افزایی آحاد مردم از لحاظ فکر و تجربه و ذوق و هنر و ارتباط بیشتر با کتاب بتوانیم فرهنگ عمومی را گسترش دهیم.