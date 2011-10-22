آیه روز:

الَّذِینَ قَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِکُمُ الْمَوْتَ إِن کُنتُمْ صَادِقِینَ .

همان کسانى که [خود در خانه] نشستند و درباره دوستان خود گفتند اگر از ما پیروى مى‏کردند کشته نمى‏شدند بگو اگر راست مى‏گویید مرگ را از خودتان دور کنید.

سوره آل عمران، آیه 168

حدیث امروز:

امام على(ع):



مَنْ عَطَفَ عَلَیْهِ اللَّیْلُ وَالنَّهارُ اَدَّباهُ وَ اَبلَیاهُ وَ اِلَى الْمَنایا اَدْنَیاهُ.

شب و روز بر هرکس بگذرد، او را ادب مى‏کند، فرسوده‏اش مى‏نماید و به مرگ نزدیکش مى‏سازد.

کافى، ج 8 ، ص 17، ح 2