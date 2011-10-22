آیه روز:
الَّذِینَ قَالُواْ لإِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُواْ لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا قُلْ فَادْرَؤُوا عَنْ أَنفُسِکُمُ الْمَوْتَ إِن کُنتُمْ صَادِقِینَ .
همان کسانى که [خود در خانه] نشستند و درباره دوستان خود گفتند اگر از ما پیروى مىکردند کشته نمىشدند بگو اگر راست مىگویید مرگ را از خودتان دور کنید.
سوره آل عمران، آیه 168
حدیث امروز:
امام على(ع):
مَنْ عَطَفَ عَلَیْهِ اللَّیْلُ وَالنَّهارُ اَدَّباهُ وَ اَبلَیاهُ وَ اِلَى الْمَنایا اَدْنَیاهُ.
شب و روز بر هرکس بگذرد، او را ادب مىکند، فرسودهاش مىنماید و به مرگ نزدیکش مىسازد.
کافى، ج 8 ، ص 17، ح 2
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