استاد فلسفه دانشگاه بن: اكثر فلاسفه مجازات اعدام را امري قانوني و طبيعي مي دانند

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، استفان هاونور، استاد فلسفه دانشگاه بن در نشريه "مطالعات فلسفي" درباره مجازات اعدام از ديدگاه فلاسفه به اظهار نظر پرداخت و گفت : اكثر فلاسفه مجازات اعدام را امري قانوني و طبيعي مي دانند، افلاطون به طور دقيق توضيح مي دهد كه چه مجازاتي براي چه جرمي بايد اجراء شود و حكم اعدام براي جنايت مورد تاييد افلاطون است. كانت نيز در كتاب "مابعد الطبيعه اخلاق" اشاره مي كند كه شخصي كه يك نفر را به قتل برساند بايد اعدام گردد و هگل براي قتل حكم اعدام را واجب و لازم مي داند، شوپنهاور با وجود فلسفه دلسوزي و ترحم خود معتقد به حكم اعدام بود . كامو مجازات اعدام را محكوم مي كند و در كتاب " انسان در طغيان" يادآوري مي كند كه قصد، هدف و منظور طغيان و يا شورش (بر عكس انقلاب) زندگي و نه مرگ مي باشد، نظر كامو در باره مجازات اعدام نيز از همين مفهوم طغيان سرچشمه مي گيرد كه مجازات اعدام همبستگي ما بين انسان ها را از بين مي برد ، اما شورش يعني همبستگي و وحدت انسان ها بر عليه مرگ، بر ضد مجازات اعدام.



گفتني است كه در پي تلاش هاي مخالفان اعدام ، مجلس اروپا قانوني تصويب كرد كه بر طبق آن هيچ كسي به جرم جنايت نبايد اعدام گردد و آخرين كشوري كه به اين قانون پيوست تركيه بوده است.