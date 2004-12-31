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۱۱ دی ۱۳۸۳، ۱۵:۳۲

استاد فلسفه دانشگاه بن: اكثر فلاسفه مجازات اعدام را امري قانوني و طبيعي مي دانند

افلاطون، هگل، كانت و شوپنهاور از جمله فلاسفه اي هستند كه مجازات اعدام را امري قانوني و طبيعي مي دانند.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه "مهر"، استفان هاونور، استاد فلسفه دانشگاه بن در نشريه "مطالعات فلسفي" درباره مجازات اعدام از ديدگاه فلاسفه به اظهار نظر پرداخت و گفت : اكثر فلاسفه مجازات اعدام را امري قانوني و طبيعي مي دانند، افلاطون به طور دقيق توضيح مي دهد كه چه مجازاتي براي چه جرمي بايد اجراء شود و حكم اعدام  براي جنايت مورد تاييد افلاطون است. كانت نيز در كتاب "مابعد الطبيعه اخلاق" اشاره مي كند كه شخصي كه يك نفر را به قتل برساند بايد اعدام گردد و هگل براي قتل حكم اعدام را واجب و لازم مي داند، شوپنهاور با وجود فلسفه دلسوزي و ترحم خود معتقد به حكم اعدام بود . كامو مجازات اعدام را محكوم مي كند و در كتاب " انسان در  طغيان"  يادآوري  مي كند كه قصد، هدف و منظور طغيان و يا شورش (بر عكس انقلاب)  زندگي و نه مرگ مي باشد، نظر كامو در باره مجازات اعدام نيز از همين مفهوم طغيان سرچشمه مي گيرد كه مجازات اعدام همبستگي ما بين انسان ها را از بين مي برد ، اما شورش يعني همبستگي و وحدت انسان ها بر عليه مرگ، بر ضد مجازات اعدام. 

گفتني است كه در پي تلاش هاي مخالفان اعدام ، مجلس  اروپا قانوني تصويب كرد كه بر طبق آن هيچ كسي به جرم جنايت نبايد اعدام گردد و آخرين كشوري كه به اين قانون پيوست تركيه بوده است.

کد مطلب 144023

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