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۳۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۲

مظفری:

افزایش کیفیت ضامن حضور محصولات کشاورزی در بازارهای خارجی است

افزایش کیفیت ضامن حضور محصولات کشاورزی در بازارهای خارجی است

اراک - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاروزی استان مرکزی گفت: افزایش کیفیت محصولات کشاورزی ضامن حضور این محصولات در بازارهای خارجی است.

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مظفری ظهر شنبه با بیان این مطلب در مراسم جشن برداشت انگور در خنداب افزود: باید با تولید محصولات ارگانیک و افزایش کیفیت محصولات کشاورزی بستر حضور محصولات بخش کشاورزی را در حوزه تجارت خارجی بیش از پیش فراهم کرد.

وی ادامه داد: محصولات کشاورزی تولیدی در کشورهای دیگر از لحاظ طعم و مزه به هیچ وجه قابل قیاس با محصولات تولیدی در ایران نیست این در حالیست که به دلیل  عدم رعایت برخی اصول در کاشت و برداشت تولیدات بخش کشاورزی ایران نتوانسته جایگاه واقعی خود را در بازارهای جهانی پیدا کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: عملکرد بخش کشاورزی استان مرکزی اگر چه از لحاظ سطح زیر کشت محصولات و تناژ قابل قبول است اما از لحاظ کیفیت جای کار بسیاری دارد.

مظفری بیان داشت: باید با جایگزینی کودهای گیاهی به جای کودهای شیمیایی خلاء موجود را در تولیدات بخش کشاورزی جبران کرد.

کد مطلب 1440233

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