افزایش کیفیت ضامن حضور محصولات کشاورزی در بازارهای خارجی است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس مظفری ظهر شنبه با بیان این مطلب در مراسم جشن برداشت انگور در خنداب افزود: باید با تولید محصولات ارگانیک و افزایش کیفیت محصولات کشاورزی بستر حضور محصولات بخش کشاورزی را در حوزه تجارت خارجی بیش از پیش فراهم کرد.

وی ادامه داد: محصولات کشاورزی تولیدی در کشورهای دیگر از لحاظ طعم و مزه به هیچ وجه قابل قیاس با محصولات تولیدی در ایران نیست این در حالیست که به دلیل عدم رعایت برخی اصول در کاشت و برداشت تولیدات بخش کشاورزی ایران نتوانسته جایگاه واقعی خود را در بازارهای جهانی پیدا کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: عملکرد بخش کشاورزی استان مرکزی اگر چه از لحاظ سطح زیر کشت محصولات و تناژ قابل قبول است اما از لحاظ کیفیت جای کار بسیاری دارد.

مظفری بیان داشت: باید با جایگزینی کودهای گیاهی به جای کودهای شیمیایی خلاء موجود را در تولیدات بخش کشاورزی جبران کرد.