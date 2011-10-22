انتخابات هیئت مدیره نظام صنفی کشاورزی قزوین برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه انتخاب هیئت مدیره جهاد کشاورزی شهرستان قزوین ظهر شنبه در محل نمازخانه جهاد کشاورزی این شهرستان برگزار شد.

انتخابات هیئت مدیره نظام صنفی شهرستان قزوین با حضور بیش از50 نفر از اعضا برگزار شد و از میان 16 نفر داوطلب، پس از رای گیری، حسین نعمتی، اکبر باقری، شعبان یعقوبی، علی حیدری و اکبر باجلوند به عنوان اعضای هیئت مدیره و فرج الله رضایی به عنوان بازرس نظام صنفی بخش کشاروزی شهرستان قزوین انتخاب شدند.

آقاجان تبار رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان قزوین هدف از تشکیل نظام صنفی کارهای کشاورزی را بهبود وضع اقتصادی و اجتماعی بهره وران بخش کشاورزی، ارتقاء کیفیت شغلی، افزایش بهره وری و توسعه تشکل های صنفی کشاورزی عنوان کرد و گفت: با تشکیل نظام صنفی کشاورزی قسمتی از وظایف بخش دولتی به این گروه واگذار می شود.



به گفته وی مردم شهرستان قزوین در تولید محصولات باغی شامل پسته، انار، زیتون، فندوق، گردو، زغال اخته و محصولات زراعی نظیر گندم و جو، کلزا و همچنین محصولات پروتئینی فعال هستند و با عضویت در نظام صنفی کارهای کشاورزی شهرستان قزوین می‌توانند امور کشاورزی خود را بهتر ساماندهی کنند.

رئیس اداره تعاون روستایی شهرستان قزوین اظهارداشت: هویت بخشی به فعالان عرصه کشاورزی از مزیت های تشکیل نظام صنفی کشاورزی است که طی آن کشاورزان از مزایای بیمه تأمین اجتماعی و بیمه محصولات کشاورزی برخوردار می شوند.

هیئت مدیره نظام صنفی فعالیتهای کشاورزی استان قزوین در حال حاضر در پنج شهرستان استان راه اندازی و انتخابات نظام صنفی کشاورزی استانی هم عصر امروز شنبه 30 مهر ماه در سازمان تعاون روستایی استان قزوین برگزار خواهد شد.