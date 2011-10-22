قانع زاده سفیر جدید ایران در برزیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی قانع زاده مدیرکل آسیای غربی وزارت امور خارجه بنا است به عنوان سفیر جدید ایران در برزیل کار خود را در برازیلیا آغاز کند.
وی در پایان ماموریت محسن شاطر زاده سفیر کنونی ایران در برزیل جانشین وی می شود.
بنا بر پیشنهاد وزیر امور خارجه و با تائید رئیس جمهور، قانع زاده به عنوان سفیر جدید ایران در برزیل منصوب می شود.
به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی قانع زاده مدیرکل آسیای غربی وزارت امور خارجه بنا است به عنوان سفیر جدید ایران در برزیل کار خود را در برازیلیا آغاز کند.
وی در پایان ماموریت محسن شاطر زاده سفیر کنونی ایران در برزیل جانشین وی می شود.
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