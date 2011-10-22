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۳۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۱۱

مراسم گرامیداشت شهدای وحدت در چناران برگزار شد

مراسم گرامیداشت شهدای وحدت در چناران برگزار شد

چناران - خبرگزاری مهر: مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای وحدت، شهیدان شوشتری و محمدزاده با حضور امام جمعه و مسئولان اجرایی چناران برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی حسینی در این مراسم ضمن تجلیل از مقام شامخ شهدا اظهار داشت: شهیدان از صدر اسلام تاکنون برای حفظ وحدت و یکتاپرستی جانفشانی کردند و شهیدان شوشتری و محمدزاده نیز در راه ایجاد وحدت میان مذاهب و اقوام در سیستان و بلوچستان به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

تاکید کرد: امروزه وجود رهبری، عامل بیداری جهان اسلامی و وحدت میان ادیان و مذاهب است و استمرار نظام اسلامی به وجود ایشان بستگی دارد.

در این مراسم پس از اقامه نماز جماعت به امامت حجت الاسلام تاجی امام جمعه چناران، مداحان اهل بیت(ع) به مداحی و مرثیه سرایی پرداختند.

کد مطلب 1440254

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