111 دانش آموز در دبیرستان دخترانه صدرای بروجن تحصیل می کنند

فرشته محمدیان درگفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: 55 دانش آموزدر قالب دو کلاس در پایه اول مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: این افراد با برگزاری آزمون و مصاحبه جهت تحصیل در این آموزشگاه گزینش شدند.

مدیر دبیرستان دخترانه صدرای بروجن تاکید کرد: 29 نفر در پایه‌ دوم، 13 نفر در پایه‌ سوم و 14 نفر در مقطع پیش دانشگاهی دراین آموزشگاه مشغول به تحصیل هستند.

وی تصریح کرد: تقویت باورهای دینی دانش آموزان در کنار علم آموزی از ویژگیهای مدارس صدراست.

در سال تحصیلی گذشته 97 دانش آموز در این آموزشگاه مشغول به تحصیل بودند.