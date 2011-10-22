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۳۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۶

محمدیان:

111 دانش آموز در دبیرستان دخترانه صدرای بروجن تحصیل می کنند

111 دانش آموز در دبیرستان دخترانه صدرای بروجن تحصیل می کنند

بروجن - خبرگزاری مهر: مدیر دبیرستان دخترانه صدرای بروجن گفت: 111 دانش آموز در دبیرستان دخترانه علوم و معارف اسلامی صدرای بروجن در سال جاری مشغول به تحصیل هستند.

فرشته محمدیان درگفتگو با خبرنگار مهراظهار داشت: 55 دانش آموزدر قالب دو کلاس در پایه اول مشغول به تحصیل هستند.

وی افزود: این افراد با برگزاری آزمون و مصاحبه جهت تحصیل در این آموزشگاه گزینش شدند.
 
مدیر دبیرستان دخترانه صدرای بروجن تاکید کرد: 29 نفر در پایه‌ دوم، 13 نفر در پایه‌ سوم و 14 نفر در مقطع پیش دانشگاهی دراین آموزشگاه مشغول به تحصیل هستند.
 
وی تصریح کرد: تقویت باورهای دینی دانش آموزان در کنار علم آموزی از ویژگیهای مدارس صدراست.
 
در سال تحصیلی گذشته 97 دانش آموز در این آموزشگاه مشغول به تحصیل بودند.
کد مطلب 1440266

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