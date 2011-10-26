مسلمانان آمریکا قربانی تبعیض/ سازمانهای حقوق بشری متناقض عمل می کنند

"عابد علی عابد" در رابطه با نقض حقوق بشر در غرب و اروپا گفت: پس از حادثه 11 سپتامبر دولت آمریکا افراد زیادی را به اتهام انجام اقدامات تروریستی و بدون داشتن ادله کافی بازداشت کرد و آنها را راهی زندانها کرد.

عابد علی عابد در ادامه با اشاره به تبعیض علیه مسلمانان و سیاه پوست ها در کشورهای غربی گفت: واقعا باعث تاسف است که مسلمانان در برخی از کشورهای غربی همواره مورد اذیت و آزار قرار می گیرند و از آنان به عنوان افرادی تبهکار یاد می شود، باید این رفتارها ترک شود.

رئیس مجمع صلح بین المللی در دانمارک در رابطه با جانبداری سازمانهای حقوق بشری از اقدامات خشونت آمیز دولت آمریکا گفت: بله همیشه شاهد حمایت بی قید و شرط سازمانهای حقوق بشری از اقدامات خشونت بار کشورهای غربی و تبعیض علیه این کشورها بودیم و شمار این موارد بسیار است.

وی در ادامه در رابطه با فعالیت سازمانهای حقوق بشری گفت: البته وظیفه سازمانهای حقوق بشری اتخاذ رویکردی سختگیرانه در قبال کشورهایی هست که حقوق بشر را رعایت نمی کنند و باید نقش قابل توجهی را در این زمینه ایفا کنند زیرا اگر این رویکردها اتخاذ نشود شاهد جهانی خواهیم بودیم که بی عدالتی در آن بیداد می کند.

از مسلمانان می خواهم تا با تقویت روابط و وحدت بیشتر پاسخ کوبنده ای را به حمایت های مستمر آمریکا از رژیم صهیونیستی بدهند.

رئیس مجمع صلح بین المللی در دانمارک در رابطه با مسئله فلسطین و اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی گفت: به عنوان رئیس مجمع صلح بین المللی در دانمارک می توانم بگویم حقوق اساسی فلسطینیان یعنی بازگشت به سرزمین آنها نقض شده و باید به این مسئله توجه زیادی شود.

وی در ادامه با تاکید بر لزوم شناسایی فلسطین به عنوان یک کشور مستقل در سازمان ملل متحد گفت: اگرچه دانمارک وجهه خوبی را میان مسلمانان ندارد اما از آنها می خواهم تا روابط خود را مستحکم تر کرده و به کمک یکدیگر بتوانند پاسخ کوبنده ای را به حمایت های مستمر آمریکا از رژیم صهیونیستی بدهند.

عابد علی عابد با اشاره به منابع طبیعی کشورهای مسلمان گفت: مسلمانان می توانند ایالات متحده را تهدید به قطع صادرات نفت و گاز خود کنند، این درحالیست که منافع اقتصادی آمریکا ایجاب می کند تا این کشور روابط تجاری خود را با مسلمانان حفظ کند.

گفتنی است برای موافقت شورای امنیت لازم است 9 عضو از 15 اعضای شورا با عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل موافقت کنند و این نیز مشروط بر آن است که هیچکدام از 5 عضو دائم شورای امنیت یعنی آمریکا، روسیه، چین، فرانسه و انگلیس درخواست مذکور را وتو نکند.