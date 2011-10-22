به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحیمی نسب ظهر شنبه در مراسم افتتاح مرکز علوم و تحقیقات استان لرستان با تاکید بر اینکه دانشگاه آزاد را نباید سیاسی کرد، اظهار داشت: این خطاب از طرف مردم به کسانی است که در سالهای اخیر چوب لای چرخ دانشگاه آزاد گذاشتند.

وی ادامه داد: این افراد دانشگاه آزاد را خاص یک جریان یا شخص خاص می دانند در حالیکه این دانشگاه مال مردم و سرمایه ملی است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: از طرف دیگر برخی نیز دانشگاه آزاد را تبدیل به پایگاه یک جریان خاص کرده اند که این روند نیز به مانند جریان قبلی به دانشگاه آزاد اسلامی ضربه زده و باید در این زمینه آسیب زدایی صورت گیرد.

رحیمی نسب ادامه داد: در مجموع باید هر دو این مشکلات رفع شود و دانشگاه آزاد اسلامی در مسیر خدمت رسانی به مردم قرار گیرد.