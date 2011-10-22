تالارهای نمایش کرج استانداردهای فنی لازم را ندارند

حسین زودبین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:اکثر فرهنگسراها و تالارهای نمایشی شهر فاقد استاندارهای فنی و رفاهی لازم هستند که هرچه سریع تر باید نسبت به ساماندهی آن ها اقدام شود.

وی با بیان این مطلب افزود: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرج در اولین گام برای بهبود وضعیت مراکز فرهنگی اقدام به تجهیز و نوسازی مراکز تحت پوشش این اداره نموده است.



وی در ادامه از تمامی ارگان هایی که دارای مراکز فرهنگی هستند خواست تا هرچه زودتر نسبت به استاندارد سازی فنی و رفاهی مراکز فرهنگی خود اقدام نمایند.

زودبین این اقدام را گامی در راستای احترام هر چه بیشتر به مردم که در حقیقت مراجعین مراکز فرهنگی به شمار می آیند دانسته و از تمامی دستگاه های فعال حوزه فرهنگ دعوت کرد تا ظرف مدت سه ماه نسبت به استاندارد سازی مراکز فرهنگی،هنری خود اقدام کنند.



وی در پایان گفت: پس از زمان مشخص شده ،هیچگونه مجوزی برای مراکز غیر استاندارد صادر نخواهد شد.