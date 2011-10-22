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۳۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۰۱

زودبین عنوان کرد:

تالارهای نمایش کرج استانداردهای فنی لازم را ندارند

تالارهای نمایش کرج استانداردهای فنی لازم را ندارند

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس اداره فرهنگ و ارشاد شهرستان کرج گفت: تالار های نمایشی شهر فاقد استاندارد های فنی و رفاهی لازم هستند.

حسین زودبین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت:اکثر فرهنگسراها و تالارهای نمایشی شهر فاقد استاندارهای فنی و رفاهی لازم هستند که هرچه سریع تر باید نسبت به ساماندهی آن ها اقدام شود.
 
وی با بیان این مطلب افزود: اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرج در اولین گام برای  بهبود وضعیت مراکز فرهنگی اقدام به تجهیز و نوسازی مراکز تحت پوشش این اداره نموده است.

وی در ادامه از تمامی ارگان هایی که دارای مراکز فرهنگی هستند خواست تا هرچه زودتر نسبت به استاندارد سازی فنی و رفاهی  مراکز فرهنگی خود اقدام نمایند.
 
زودبین این اقدام را گامی در راستای احترام هر چه بیشتر به مردم که در حقیقت مراجعین مراکز فرهنگی به شمار می آیند دانسته و از تمامی دستگاه های فعال حوزه فرهنگ دعوت کرد تا ظرف مدت سه ماه نسبت به استاندارد سازی مراکز فرهنگی،هنری خود اقدام کنند.

وی در پایان گفت: پس از زمان مشخص شده ،هیچگونه مجوزی برای مراکز غیر استاندارد صادر نخواهد شد.
کد مطلب 1440283

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