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۱۱ مرداد ۱۳۸۲، ۱۴:۲۸

انتظاري و پزشكان هم اضافه شدند

غمخوار در تمرين پرسپوليس حضور پيدا كرد

غمخوار در تمرين پرسپوليس حضور پيدا كرد

تيم فوتبال پرسپوليس از فردا اردوي شبانه روزي خود را در هتنل المپيك تهران برگزار خواهد كرد .

به گزارش خبرگزاري مهر ، بازيكنان پرسپوليس صبح روز پنج شنبه در يكي از سالن هاي نزديك پادگان شهيد بروجردي به كار با وزنه و تمرينات بدن سازي پرداختند و بعد از ظهر نيز در زمين چمه همين پادگان به انجام كارهاي تاكتيكي پرداختند .

در تمرين عصر پنج شنبه پرسپوليس حضور اكبر غمخوار مديرعامل اين باشگاه قابل توجه بود . اين براي اولين بار بود كه غمخوار از نزديك كار وينكو بگوويچ را زير نظر مي گرفت . همچنين در اين تمرين سهراب انتظاري مهاجم شمالي پرسپوليس كه تهديد به مرگ شده بود ، حضور داشت و پا به پاي ساير بازيكنان تمرين كرد . ضمن اينكه در اين تمرينات دو پزشك فصل قبل پرسپوليس يعني دكتر ثابتي فر و زرينه نيز حضور داشتند . در تمرين عصر جمعه يونس باهنر مدافع تبريزي سرخ پوشان از ناحيه مچ پا دچار مصدوميت شد .

تمرينات سرخ پوشان تهراني از عصر روز يكشنبه پيگيري خواهد شد و طبق اعلام قبلي ، بازيكنان اين تيم بايد ساعت 13 روز يكشنبه خود را در هتل المپيك به كادر فني معرفي كنند .

کد مطلب 14403

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