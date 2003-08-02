غمخوار در تمرين پرسپوليس حضور پيدا كرد

به گزارش خبرگزاري مهر ، بازيكنان پرسپوليس صبح روز پنج شنبه در يكي از سالن هاي نزديك پادگان شهيد بروجردي به كار با وزنه و تمرينات بدن سازي پرداختند و بعد از ظهر نيز در زمين چمه همين پادگان به انجام كارهاي تاكتيكي پرداختند .

در تمرين عصر پنج شنبه پرسپوليس حضور اكبر غمخوار مديرعامل اين باشگاه قابل توجه بود . اين براي اولين بار بود كه غمخوار از نزديك كار وينكو بگوويچ را زير نظر مي گرفت . همچنين در اين تمرين سهراب انتظاري مهاجم شمالي پرسپوليس كه تهديد به مرگ شده بود ، حضور داشت و پا به پاي ساير بازيكنان تمرين كرد . ضمن اينكه در اين تمرينات دو پزشك فصل قبل پرسپوليس يعني دكتر ثابتي فر و زرينه نيز حضور داشتند . در تمرين عصر جمعه يونس باهنر مدافع تبريزي سرخ پوشان از ناحيه مچ پا دچار مصدوميت شد .

تمرينات سرخ پوشان تهراني از عصر روز يكشنبه پيگيري خواهد شد و طبق اعلام قبلي ، بازيكنان اين تيم بايد ساعت 13 روز يكشنبه خود را در هتل المپيك به كادر فني معرفي كنند .