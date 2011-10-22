به گزارش خبرگزاری مهر، علی کریمی در مورد اتفاقات دیدار پرسپولیس - نفت تهران اظهار داشت: قبل از هر چیز باید از هواداران تشکر کنم که در آن هوای سرد به استادیوم آمدند و متاسفانه ما باز هم شرمنده آنها شدیم. آنها نسبت به من لطف داشتند اما اگر به اعتقاد این عزیزان بازیکنان پرسپولیس بی غیرت هستند پس من هم که بازیکن این تیم هستم بی غیرتم!

هیچکدام از بازیکنان کم فروشی نمی کنند

وی در ادامه اظهار داشت: هواداران مطمئن باشند که هیچکدام از بازیکنان کم فروشی نمی کنند چون آنها هم با این نتایج، موقعیت‌های خود را هم از دست می دهند. من به عنوان بازیکن پرسپولیس انتظار دارم که هواداران مثل بازی با نفت آبادان 90 دقیقه تیم‌شان را تشویق کنند و شک نداشته باشند که این حواشی و تکرار آن، فقط و فقط باعث تضعیف روحیه بازیکنان و از بین رفتن تمرکزشان می‌شود. هواداران مطمئن باشند که ما هم مثل آنها ناراحت هستیم.

در حیطه مدیریت دخالت نمی کنم

کریمی که با وب سایت شخصی‌اش گفتگو می کرد، در مورد مذاکره محمد پنجعلی با برخی از گزینه‌ها برای جانشینی حمید استیلی گفت: من در حیطه مدیریت دخالت نمی‌کنم اما اگر صحبت‌ها همسو باشد همانطور که مدیرعامل محترم خواسته از طرف سخنگو انجام شود، حاشیه‌ها کمتر خواهد شد.

کار پنجعلی حرفه‌ای نبود

وی افزود: آقای پنجعلی پیشکسوت باشگاه هستند واحترام‌شان واجب است اما مذاکره با مربی تیم دیگری که در حال حاضر مشغول به کار است، اصلا حرفه‌ای نیست. ایشان مدیر تیم‌های پایه هستند و باید رفتارشان برای نوجوانان الگو باشد. صحبت‌های ایشان قبل از تصمیم مدیریت باشگاه فقط حاشیه‌ها را افزایش می‌دهد. بهرحال باشگاه مدیرعامل دارد و معمولا تصمیمات پس از نهایی شدن در هیئت مدیره علنی می ‌شود.

انتقاد از اعتراض سکوها

کاپیتان تیم پرسپولیس در خصوص عملکرد حمید استیلی گفت:‌ وقتی بازیکن به لحاظ روحی آماده نباشد و هر لحظه منتظر شنیدن صدای اعتراض سکوها باشد، در زمین هم کارایی لازم را نخواهد داشت و مربی تیم هر چقدر هم روی مسائل تاکتیکی کار کند تاثیر آنچنانی ندارد.

استیلی برود و حاشیه بماند، بی فایده است

وی افزود: چطور وقتی تیم برنده می ‌شود این بازیکنان هستند که برد را به دست آوردند اما وقتی می بازیم، مقصرباخت را مربی می دانند. متاسفانه یکسری بازیکنان در فصل گذشته هر باختی را به خود نسبت می دادند اما الان سکوت می کنند. بهرحال اگر آقای استیلی هم برود اما حاشیه باقی بماند، شرایط همین خواهد بود.

هواداران اجازه چنددستگی روی سکوها را ندهند

کریمی در ادامه افزود: هواداران واقعی و فهیم پرسپولیس نباید اجازه دهند که روی سکوها چنددستگی به وجود بیاید. آنها یکبار در بازی با نفت آبادان نتیجه تشویق کردن تیم‌شان را تا دقیقه 90 تجربه کردند و امیدوارم از این به بعد هم اینطور باشد. ما بازیکنان هم داخل زمین تمام تلاش‌مان را به کار می گیریم.

باید تا بهبودی کامل صبر کنم

کریمی در پایان در خصوص مصدومیتش گفت: مصدومیت من طوری است که باید تا بهبودی کامل صبر کنم و اگر زودتر از زمان مقرر برگردم امکان تشدید مصدومیت و طولانی‌تر شدن آسیب دیدگی‌ام هست.