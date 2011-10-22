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۳۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۲۸

زند:

ایران و سوئد در ساخت شناورهای فایبرکربن مشارکت می کنند

ایران و سوئد در ساخت شناورهای فایبرکربن مشارکت می کنند

آبادان - خبرگزاری مهر: مدیر عامل شرکت کشتی ‌سازی نوح جنوب گفت: ایران و سوئد به طور مشترک شناورهای فایبر کربن صیادی و تحقیقاتی می سازند.

رضا زند در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این شناورها نخستین بار در کشور در آبادان ساخته می شود، اظهار کرد: مطالعات ساخت این شناورها از دو سال پیش در کشور آغاز شده و هم اکنون شرکت کشتی سازی نوح جنوب با کمک بانک توسعه تعاون خوزستان در حال طی مراحل ساخت نخستین شناور است.

وی با اشاره به همکاری شرکتهای خارجی با صنایع دریایی نوح جنوب در طراحی و ساخت شناورهای فایبرکربن در کشور گفت: ساخت دو فروند از این شناورها نخستین بار در کشور در یارد این شرکت در آبادان آغاز شده است.

مدیر عامل شرکت کشتی ‌سازی نوح جنوب افزود: یک شناور تحقیقاتی مجهز به آزمایشگاه به ‌طول 19 متر به سفارش پژوهشکده آبزی پروری جنوب و یک فروند شناور صیادی به طول 14 متر به سفارش بخش خصوصی مراحل ساخت را طی می کنند.

برای ساخت این شناورها 34 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته و ساخت آنها تا پایان امسال با همکاری سوئدی ها آغاز می شود.

شناورهای فایبرکربن به علت ایمنی و غیر قابل اشتعال بودن از شرایط مناسبی برای فعالیت در بخش مسافری نیز برخوردار هستند.
کد مطلب 1440308

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