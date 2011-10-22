مدارس بهترین پایگاه اطلاع رسانی سرشماری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله سیفی عصر شنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش ناحیه دو یزد بر همکاری آموزش و پرورش در طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن تأکید کرد.

وی با اشاره به برگزاری طرح سرشماری عمومی نفوس و مسکن از دوم تا 22 آبانماه همزمان با سراسر کشور و استان در شهرستان یزد افزود: مدارس و آموزش و پرورش به عنوان یک پایگاه مردمی می توانند نقش مهمی در اطلاع رسانی و تبلیغات برای همکاری دانش آموزان و خانواده های آنان و ارائه اطلاعات درست و صحیح به مأموران داشته باشند.

سیفی تاکید کرد: از این طریق می توان آینده روبه رشدی را برای کشور ترسیم کرد.

فرماندار یزد در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به بحث مهم و کلیدی انتخابات عنوان کرد: حضور حداکثری مردم در تمام انتخاباتهای برگزار شده در کشور باعث ناامیدی دشمنان این نظام شده است.

وی با بیان اینکه فرهنگیان نباید در مورد دغدغه و ناراحتی داشته باشند، افزود: معلمان و مسئولان مرتبط در امر آموزش و پرورش به عنوان افرادی که آینده سازان کشور را تربیت می کنند، باید تنها توجه خود را معطوف به امر تعلیم و تربیت کنند.

در ادامه جلسه، مدیرعامل شرکت بیمه ایران نیز ضمن ارائه گزارش نحوه عملکرد سال 89 گفت: این شرکت عزم راسخ دارد تا در زمینه بیمه طلایی بهترین خدمات را به فرهنگیان ارائه دهد.

رئیس نهضت سواد آموزی شهرستان یزد نیز در این نشست در مورد جشن محو بیسوادی در هفتم دیماه در شهرستان یزد گزارشی ارائه کرد و اعضا برگزاری این جشن در زمان یاد شده موافقت کردند.

در این نشست همچنین در مورد نرخ شهریه پیش دبستانی مستقل و ضمیمه مدارس همچنین مدارس هیئت امنایی تصمیم گیری شد.