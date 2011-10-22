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۳۰ مهر ۱۳۹۰، ۱۷:۳۵

هفته یازدهم لیگ برتر فوتبال/

صبای قم پس از 2 هفته پیروز شد/ شاگردان ویسی به رده دوم جدول رسیدند

صبای قم پس از 2 هفته پیروز شد/ شاگردان ویسی به رده دوم جدول رسیدند

تیم فوتبال صبای قم هفته یازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور را با برتری مقابل شهرداری تبریز پشت سرگذاشت و به یکقدمی صدر جدول رده بندی این مسابقات رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، روز سوم از هفته یازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از ساعت 15:30 امروز شنبه با برگزاری یک دیدار بین تیم‌های صبای قم و شهرداری تبریز آغاز شد.

این بازی که به میزبانی تیم صبای قم و در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم برگزار شد در پایان به برتری 3 بر یک شاگردان عبدالله ویسی انجامید. برای تیم صبای قم در این بازی خانگی حمیدرضا فرزانه (46)، رضا عنایتی (50) و پژمان شاهپری (3+90) گل زدند و تنها گل تیم شهرداری را شهرام گودرزی در دقیقه 28 به ثمر رساند.

تیم صبای قم با این پیروزی 22 امتیازی شد و به دلیل تفاضل گل کمتر نسبت به تیم نفت تهران در رده دوم جدول قرار گرفت، شهرداری تبریز نیز با 14 امتیاز به سکوی دهم جدول رده بندی سقوط کرد.

شاگردان عبدالله ویسی پس از دو شکست مقابل پرسپولیس و ذوب آهن اصفهان به پیروزی در مصاف با شهرداری تبریز دست یافتند.

کد مطلب 1440323

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