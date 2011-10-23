تعیین خوشبختی پیش از انعقاد نطفه/ تفاوتهای خوشبختی حقیقی و کاذب

حجت الاسلام دکتر علیرضا رستمی مدیرگروه تفسیر و علوم قرآن جامعةالزهرا در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با تعریف قرآن از خوشبختی و بدبختی اظهار داشت: خداوند متعال بحث خوشبختی را پیش تولد از انسان مشخص می‌کند، خداوند انسان خوشبخت را در رحم مادر و پدری مؤمن قرار خواهد داد، که البته عمومیت ندارد.

وی افزود: آیه شریفه ای که این مطلب را تأیید می کند آنجایی است که خداوند می فرماید "... دَّعَوَا اللّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَیْتَنَا صَالِحًا لَّنَکُونَنَّ مِنَ الشَّاکِرِینَ، "پروردگار خود را خواندند که اگر ما را فرزندی شایسته عطا کنی مسلما از سپاسگزاران خواهیم بود."( آیه 7، سوره اعراف)

رستمی یادآور شد: این آیه اشاره به زمانی دارد که زوجین هنوز دارای فرزند نشده و از خداوند خواسته اند فرزند صالحی را به آنها عطا کند ، این امر نشان می دهد که درخواست فرزند صالح از خداوند پیش از آن که انعقاد نطفه صورت گرفته باشد مطرح شده است. پس از ابتدا، حتی پیش از انعقاد نطفه مشخص می شود که چه کسی صالح خواهد بود و چه کسی صالح نخواهد بود.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا فرزندی که از پدر و مادر مؤمن متولد می شود الزاما خوشبخت خواهد بود و یا صالح گفت: چنین الزامی وجود ندارد. حتی با وجود این که عامل خوشبختی پیش از انعقاد نطفه مشخص شده است . ممکن است این نطفه در رحم شخص مؤمنی قرار بگیرد و یا در شخص غیر صالح و غیر مومن قرار داده شود. همانطور که قرآن در آیه 31 سوره یونس می فرماید : وَمَن یُخْرِجُ الْحَیَّ مِنَ الْمَیِّتِ وَیُخْرِجُ الْمَیَّتَ مِنَ الْحَیِّ ، و کیست که زنده را از مرده بیرون مى‏آورد و مرده را از زنده خارج مى‏سازد. در تفسیر این سوره حی به مومن و میت به کافر تفسیر شده است.

حجت الاسلام رستمی در ادامه به عنوان مثال این امر به بزرگ شدن حضرت موسی در دامن فرعون و پسر حضرت نوح اشاره کرد.

وی در رابطه با اینکه آیا افراد می توانند احساس خوشبختی خود را ارتقا دهند یا خیر اظهار داشت: خداوند متعال بحث خوشبختی را براساس ایمان و کفر قرار داده است، هر زمانی که شخص اطاعت از خداوند کند، در درون خود احساس رضایت خواهد کرد، احساسی که اعطا شدنی است و اکتسابی نیست. چنین فردی با تقویت روحیه اطاعت و بندگی خود به خود احساس رضایت مندی درونی را بدست می آورد و علائم آن را نیز درک می کند.

مدیر گروه تفسیر و علوم قرآنی جامعةالزهرا با تأکید بر این که تنها در جامعه دینی میزان احساس خوشبختی افراد با شدت و ضعف ایمان آنها ارتباط دارد گفت: در این میان احساس خوشبختی کاذب هم وجود دارد، شخصی تصور می کند با رسیدن به آنچه هدف، آمال و آرزویش است خوشبخت خواهد بود. اما این احساس کاذب است چرا که به مجرد دست یافتن به آن مشخص می شود که این خواسته و هدفش نبوده است.

رستمی گفت: برخی ممکن است به سرعت متوجه احساس خوشبختی کاذب خود شده و به گمراهی خود پی ببرند، اما برخی ممکن است این احساس را تا لحظه مرگ خود هم داشته باشند.

وی یادآور شد: احساس صادق یا کاذب از خوشبختی بستگی به دسترسی و کامیابی اهدافی است که در پیش رو دارند. احساس خوشبختی کاذب به میزان دستیابی به اهداف و آرزوهای افراد است. این در حالی است که علائم داشتن احساس صادق خوشبختی متفاوت است، وقتی فرد در این مسیر قرار می گیرد دست هدایت خداوند را مشاهده و شاهد است که خداوند متعال وی را زیر نظر دارد.