سقوط درخت تنومد بر روی دو خودروی سواری

به گزارش خبرگزاری مهر، روز یک اصله درخت تنومند روی دو خودرو سواری سقوط کرد. پس از اعلام این حادثه ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بی درنگ ساعت 8:47 دقیقه زنگ ایستگاه 89 را به صدا درآورد و آتش نشانان بلافاصله به سوی محل حادثه در خیابان دکتر شریعتی، نرسیده به پل صدر حرکت کردند .

مهران محمودی رئیس ایستگاه 89 که در محل حاضر بود گفت: در جریان این حادثه درخت تنومندی که از ریشه درآمده بود روی دو دستگاه خودرو سواری در حال حرکت افتاد اما خوشبختانه هیچ یک از سرنشینان خودرو ها آسیب ندیدند.

وی افزود: آتش نشانان ضمن ایمن سازی محل حادثه و استفاده از اره برقی تنه درخت کهنسال را قطعه قطعه و آن را از محل منتقل کردند. وی علت سقوط درخت را سست شدن زمین و پوسیدگی ریشه و سنگینی زیاد تنه آن اعلام کرد.