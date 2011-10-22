به گزارش خبرگزاری مهر، وزیران عضو کمیسیون فرهنگی بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با برگزاری 6 گردهمایی بین‌المللی در 4 شهر مشهد، یزد، شیراز و تهران موافقت کردند.

بر این اساس، با تصویب دولت 6 گردهمایی بین‌المللی، روانپزشکی کودک و نوجوان، انکولو‍‍ژی زنان، تحقیقات قلب و عروق، لاپاراسکوپی و جراحی‌های کم تهاجمی، سلامت مدرسه و رژیونال آنستزی و اینترونشنال درد در شهرهای مشهد، یزد، شیراز و تهران برگزار می‌شود.

بر اساس این مصوبه، چهارمین گردهمایی بین‌المللی روانپزشکی کودک و نوجوان از سوی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی مشهد برگزار می‌شود.

اولین گردهمایی بین‌المللی انکولوژی زنان اولین گردهمایی بین‌المللی دانشجویی تحقیقات قلب و عروق توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد برگزار می‌شود.

بر اساس این مصوبه، دومین گردهمایی بین‌المللی لاپاراسکوپی و جراحی‌های کم تهاجمی توسط مرکز لاپاراسکوپی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شیراز و گردهمایی بین‌المللی سلامت مدرسه نیز توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شیراز برگزار می‌شود.

همچنین تهران نیز میزبان دومین گردهمایی بین‌المللی رژیونال آنستزی و اینترونشنال درد است که توسط انجمن رژیونال آنستزی و درد ایران، انجمن آنستزیولوژی و مراقبت ویژه، گروه بیهوشی و درد دانشگاه علوم پزشکی برگزار می‌شود.

این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس‌جمهوری برای اجرا ابلاغ شده است.